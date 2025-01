Anniversaire pont de Normandie. 30 ans d'histoire résumés en 5 chiffres et 5 dates clés

Patrimoine. Inauguré le 20 janvier 1995, le pont de Normandie relie Le Havre à Honfleur. Trente ans plus tard, il reste un symbole d'innovation et d'interconnexion régionale. Entre records battus, chiffres impressionnants et anecdotes insolites, retour sur l'histoire de ce géant de béton et d'acier.