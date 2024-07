[Vidéo + Photos] Canteleu. Forêt Monumentale : découvrez les 13 œuvres installées en forêt

Après de longs mois d'attente, le jour-J est arrivé. La deuxième édition de la Forêt Monumentale est maintenant ouverte au public. Ce projet a été piloté par la Métropole de Rouen en collaboration avec l'Office national des forêts (ONF).

13 œuvres d'art en pleine nature

Pour cette deuxième édition, 13 œuvres sont à découvrir sur 4km en forêt de Roumare à Canteleu près de Rouen jusqu'en septembre 2026. A travers cette exposition, les visiteurs découvriront l'univers des artistes venus de France et de l'étranger. Vendredi 28 juin, les artistes ont pu découvrir leurs œuvres en pleine forêt. "C'est beaucoup d'émotion et de satisfaction de voir notre œuvre", confie Fabrice Deperrois du collectif cantilien Les Plastiqueurs. Il a travaillé sur "Origine", qui "ressemble à un œuf tronqué et recouvert de miroirs. Il pivote sur lui-même et selon la lumière, il apparaît et disparaît", indique-t-il. "On fait des projets pour les voir sortir, donc c'est chouette de voir le résultat final", ajoute Olivier Thomas, créateur de "La Cathédrale de Vert". Ce nom évocateur fait référence au fait que la végétation va s'intégrer à l'architecture en bois de l'édifice. Pour cela, "on a planté tout autour du jasmin, une plante grimpante qui va prendre possession des filets", assure l'artiste. "C'est un archétype de la cathédrale de Rouen notamment, on identifie la flèche, la nef et le transept."

Ewa Dabrowska, sculptrice polonaise, a créé l'œuvre "Herd" à partir de matériaux naturels. Elle y a mis en scène un troupeau de neuf sangliers traversant des chemins forestiers. Ils mesurent entre 90 et 150cm au garrot.

"Origine", c'est le nom de l'œuvre du collectif Les Plastiqueurs, basé à Canteleu près de Rouen. Fabrice Deperrois et Pauline Tehbault, artistes scénographes, ont travaillé sur cette œuvre qui capte le paysage.

Olivier Thomas est architecte, scénographe et artiste parisien. Il a réalisé cette cathédrale. Un édifice transparent qui laisse apparaître le paysage forestier à la lumière. Au fil des saisons, son environnement se modifie.

Thomas Dambo, sculpteur danois, est spécialiste de projets XXL. Il est à l'origine du géant dans la forêt. Il donne vie à des êtres incarnant des gardiens de la forêt. L'artiste s'est notamment inspiré d'histoires et légendes locales.