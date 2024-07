Trafic de drogue à Canteleu. Le parquet de Bobigny a fait appel de la relaxe de Mélanie Boulanger, ex-maire de la commune

L'annonce est tombée lundi 15 juillet. Le parquet de Bobigny a annoncé "faire appel du jugement du tribunal correctionnel qui, le 4 juillet, avait relaxé Mélanie Boulanger, ex-maire de la petite ville de Canteleu, poursuivie pour complicité de trafic de stupéfiants", a indiqué l'AFP.

Un an de prison avec sursis requis pour l'ex maire en juin

"Le parquet a fait appel de la relaxe de Mélanie Boulanger", a précisé l'AFP. Au nom d'une République "exemplaire" face à la pieuvre du narcotrafic dans cette ville, le parquet de Bobigny avait fin juin requis un an de prison avec sursis, ainsi que cinq années d'inéligibilité et 10 000 euros d'amende contre Mélanie Boulanger. Pour la procureure, la transmission aux trafiquants de certaines informations sensibles par la maire sous pression, ainsi que quelques-unes de ses interventions auprès de la police locale, signait un "pacte de non-agression" avec les trafiquants.

Si le tribunal a noté un "affaiblissement des garde-fous déontologiques" de l'élue socialiste de 47 ans, qui entretenait une relation avec son adjoint proche des trafiquants, il a considéré qu'il n'y avait dans le dossier "aucun acte positif susceptible de caractériser une complicité".

Une organisation ayant généré près de 15 millions d'euros

Lors du procès qui s'est déroulé entre le mois de mai et fin juin, le tribunal de Bobigny a jugé 18 prévenus en lien avec un trafic "de très haute intensité" de cocaïne, d'héroïne et de cannabis basé à Canteleu. Selon une estimation du tribunal, cette organisation criminelle "a généré un chiffre d'affaires de 15 millions d'euros sur les deux années visées par l'enquête, entre 2019 et 2021", relate l'AFP. A la tête celle-ci, Aziz Meziani dit "Le U", le chef de clan en fuite au Maroc, a été condamné en son absence à la peine maximale de 10 ans de prison, ainsi que deux millions d'euros d'amende.

Le parquet de Bobigny a également indiqué lundi 15 juillet faire appel de la décision visant un prévenu condamné à cinq ans de prison, dont deux avec sursis probatoire, et qui est aujourd'hui en semi-liberté pour les mois qui lui restent à accomplir, après ceux déjà passés en détention préventive. Cette peine "est très inférieure aux réquisitions du parquet" qui étaient de sept ans de prison avec mandat de dépôt et 200 000 euros d'amende, souligne le ministère public. Sept des 18 prévenus dans ce procès ont par ailleurs fait appel de leur condamnation.

Avec AFP

