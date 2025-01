Seine-Maritime. Il mise 2€ et en remporte 301 473 au PMU !

Voilà de quoi mettre un peu de beurre dans les épinards. Dimanche 29 décembre 2024, un heureux parieur du bar-tabac Le Week-end à Neufchâtel-en-Bray a gagné 301 473€ au Quinté+, pour une mise de 2€. "C'est un habitué, pas un gros joueur mais il vient tous les jours. Il préfère rester discret mais la nouvelle s'est vite répandue", a expliqué le propriétaire du bar au PMU qui relaie l'information dans un communiqué.

• A lire aussi. Loto. "C'était une combinaison de dates de naissance" : une Caennaise remporte 3 millions d'euros un jour de pluie

En 2024, quatre grands gagnants ont remporté plus de 100 000€ au PMU en Seine-Maritime : 408 171€ au Havre en mars, 282 466€ à Canteleu en mai et 112 952€ au Havre en octobre. Sur l'ensemble de la Normandie, 11 personnes ont remporté plus de 100 000€ en 2024.