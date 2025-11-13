Près de Caen. Un forcené brandit un couteau vers les gendarmes : l'homme est décédé

Tôt ce jeudi 13 novembre matin, une importante opération de gendarmerie a eu lieu dans le quartier Colbert à Blainville-sur-Orne. Un homme retranché chez lui se montrait menaçant. "Il voulait tuer et égorger des gens", rapporte le maire Lionel Marie. Dans la matinée, un médiateur est intervenu pour essayer de le calmer.

• A lire aussi. Calvados. Une bijouterie braquée par des hommes cagoulés, de nombreux bijoux en or dérobés

L'homme dans un état second

Comme le forcené, dont l'état nécessitait une prise en charge médicale, ne s'est pas calmé, "les militaires ont pénétré dans son domicile afin de procéder à son interpellation", explique le procureur de Caen Joël Garrigue. "Alors que les gendarmes lui demandaient à plusieurs reprises de sortir de la pièce dans laquelle il s'était enfermé, l'homme s'est avancé vers eux, à courte distance, en brandissant un couteau." Deux gendarmes ont ainsi ouvert le feu et l'ont blessé à l'abdomen.

Malgré l'intervention du Samu de Caen, l'homme âgé de 40 ans est décédé des suites de ses blessures.

"Blainville-sur-Orne est une ville calme"

"C'est quelqu'un qui avait une vie compliquée", témoigne le maire. Le forcené aurait l'habitude de consommer de la drogue. "Il avait quelques problèmes de voisinage, mais qui n'allaient pas très loin. Il habitait ici depuis 2015", confie Lionel Marie.

"Blainville-sur-Orne est une ville calme", se désole l'élu, qui ne veut pas que cet événement "dramatique" ne vienne assombrir la réputation de sa commune. "On travaille justement sur la prévention pour éviter ce type de situation."

Le procureur Joël Garrigue s'est rendu sur place, une enquête est désormais en cours. L'IGGN, l'inspection générale de la gendarmerie nationale, ouvre également une enquête suite à l'usage des armes par les deux militaires.