Education. Des effectifs en baisse dans les établissements de la Manche

Il y a moins d'élèves dans la Manche. 76 934 ont fait leur rentrée dans les écoles, collèges et lycées, aussi bien privés que public. Ce chiffre baisse surtout en primaire (-626 enfants) et au collège (-127 adolescents). Ce solde négatif vient d'une baisse de la natalité qui se confirme d'année en année dans le département, et qui n'est pas compensée par une arrivée massive d'élèves venant d'ailleurs en France. "Ce sont principalement les élèves de sixième qui sont moins nombreux cette année. Le secteur privé connaît la même baisse [que le public]. On n'est pas sur des départs, on est véritablement sur des élèves qui ne sont pas nés", explique le directeur académique dans la Manche, Stéphane Vautier.

L'inspection académique mise sur un accompagnement personnalisé pour les élèves en difficulté. Avec 90,9% de réussite au brevet, 97,5% au bac général, 93,8% au bac technologique et 88,3% en bac pro, l'objectif est d'aller chercher les élèves les plus en difficulté. "Nous mettons l'accent sur l'accompagnement du handicap, car c'est une demande sociale forte, mais aussi et justement parce que nous avons de bons résultats dans la Manche. Il faut faire en sorte que les élèves qui rencontrent des difficultés scolaires puissent eux aussi réussir", développe le directeur académique.