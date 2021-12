Caen. Basket (LFB): Mondeville décroche une victoire très importante à Nantes

Le match.

Les joueuses de Mondeville (Calvados) se déplaçaient à Nantes ce samedi 9 mars 2019, concurrent direct au maintien puisqu'elles occupent l'avant-dernière place du classement de Ligue féminine, devant l'USOM. Au match aller, les Nantaises l'avaient emporté d'un point sur les Normandes (64-65). Les Ligériennes accueillait ce match comme "une finale qu'il faut gagner face à un concurrent direct", précisait leur meneuse Ana Suarez. Le scénario en a voulu autrement, au grand bonheur des Normandes.

Le scénario, parlons-en ! Mondeville a couru après le score pendant la quasi-totalité des trois premiers quarts-temps. Son début de match plus que compliqué (11-2, 5') lui a valu de subir longtemps la domination des locales. Malgré une Kristen Mann efficace, l'USOM était logiquement menée 30-25 par Nantes à la mi-temps. À ce moment-là, ni Shona Thorburn, ni Vaciana Gomis n'avaient marqué le moindre point. La suite allait être d'un tout autre acabit…

Tout s'est joué dans le dernier quart

Le troisième quart-temps a d'abord montré la montée en puissance des Mondevillaises, passées de 40-32 à 46-46 (30') en l'espace de quelques minutes. Mais c'est bien dans les dix dernières minutes que l'USOM a atomisé son adversaire. Asphyxiées, les Déferlantes n'ont plus vu le jour. Mondeville et son étonnante meneuse Vaciana Gomis (16 ans!) ont survolé les débats, inscrivant la bagatelle de trente points dans cette seule période (9-30). La victoire de 21 points permet de récupérer le point-average sur le NRB et de relancer totalement Mondeville dans la course au maintien.

La fiche technique.

Nantes Rezé Basket 55-76 USO Mondeville

18/14 - 12/11 - 16/21 - 9/30

(Arbitres : F.Lepercq, C.Manoli, C.Le Quilliec)

Nantes Rezé Basket : A.Michaud, M.Djaldi Tabci 10, S.Wallace 16, A.Suarez Utero 10, R.Hollivay 17, N.Fofana 2, L.Dufon, C.Lenglet, J.Forestier, E.Ouattara, M.Stejskalova. Entr : E.Coeuret.

USO Mondeville Basket : K.Gaucher 6, S.Thorburn 13, A.Kone 6, E.Guennoc 4, K.Mann 14, M.Djekoundade 4, C.Hurt 6, A.Tadic 12, L.Bussiere, V.Gomis 11. Entr : R.Lhermitte.

La réaction.

Romain L'Hermitte (entraineur) : "Je suis tellement content pour les filles, c'est leur victoire, elles le méritent. Cela récompense leur travail et leur investissement. On est encore loin de notre but, on doit continuer à capitaliser pour se préparer à l'échéance des play-downs. Notre slogan, c'est tout donner pour ne rien regretter. On va s'attacher à ça et communier avec nos partenaires et notre public."

Le prochain rendez-vous.

L'USO Mondeville recevra Lyon le dimanche 17 mars 2019 à la Halle Bérégovoy. Les Lyonnaises occupent la première place du classement et n'ont pas perdu en championnat depuis le 22 décembre 2018. Les Normandes auront fort à faire pour créer l'exploit.