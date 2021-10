Défaite cuisante de l'USO Mondeville (Calvados) à Charleville-Mézières (Ardennes) ce mardi 28 mars 2017 sur le score de 86-60. Dans un match sans enjeu pour les Normandes qui avaient assuré leur sixième place, cette défaite face au deuxième de Ligue féminine est complètement anecdotique.

Après une première mi-temps assez équilibrée ou chaque équipe a eu ses temps forts (22-13 puis 17-22 dans les deux premiers quarts), les Normandes n'ont pas tenu le rythme imposé par les Flammes Carolo qui devaient conserver leur deuxième place convoitée par Villeneuve-d'Ascq (21-12 puis 26-13). Le score sévère reflète la différence d'ambition des deux équipes à l'abord du match.

Se concentrer sur Villeneuve

Sixième du championnat, Mondeville affrontera dès samedi 1er avril le 3e Villeneuve-d'Ascq qui l'a difficilement emporté à Nantes-Rezé (67-70). Marième Badiane projette : "On va prendre les play-offs match par match comme on a fait toute la saison, on peut battre n'importe qui."



