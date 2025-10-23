Rouen. Gagnez 2 places pour le match de basketball RMB - Évreux

À l'occasion de la 8ème journée de championnat de France d'Élite 2 de la saison 2025-2026, venez soutenir au Kindarena l'équipe du Rouen Metropôle Basket qui affrontera l'équipe du Évreux Basket Eure.

Pour Rouen, évoluer à domicile représente une opportunité de consolider un bon départ, tandis qu’Évreux souhaite confirmer son esprit de conquête à l’extérieur.

Profitez de l'ambiance euphorisante du match grâce aux supporters du club.

Date : le mardi 28 octobre à 20h au Kindarena.

⇒ Pour tentez de gagner vos 2 places, remplissez simplement le formulaire ci-dessous.

Tirage au sort le lundi 27 octobre.