Rouen. "Nous sommes des conquérantes" : les basketteuses du RMB prêtes à tout en Ligue 2 cette saison

Elles l'ont fait ! Pour la saison 2025-2026, les filles du Rouen Métropole Basket (RMB), évoluent désormais en Ligue Féminine 2 (LF2). Comme l'indique le club dans un communiqué, "cette étape marque un tournant historique pour le club de Bihorel et pour le basket féminin dans la métropole rouennaise".

L'équipe féminine du Rouen Métropole Basket évolue cette année en Ligue 2. Elles sont plus motivées que jamais en ce début de saison.

"Nos ambitions ont changé"

Marie-Bernadette Mbuyamba, 32 ans, alias May'b, l'assure : "Nos ambitions ont changé." Arrivée cette année au RMB, elle évoluait la saison dernière au sein du Kibirkstis Vilnius, un club de première division en Lituanie. Aujourd'hui, elle occupe le rôle de capitaine de l'équipe féminine. "Au départ j'avais signé en N1 pour apporter mon expérience et monter et finalement on va évoluer en Ligue 2", raconte-t-elle. Aujourd'hui, "l'objectif est de se maintenir", complète-t-elle. Une volonté partagée par Benoist Gamard, manager général du pôle élite féminin au sein du RMB. "On a constitué un groupe assez tardivement donc c'est le seul objectif pour nous." Le point fort de l'équipe réside dans ce mélange entre les jeunes joueuses et celles plus expérimentées. Avec cette montée en Ligue 2, "on sait que les matchs seront plus difficiles et notamment au niveau du mental", précise le manager. "C'est cette gestion qui va être compliquée et sur laquelle on devra travailler", relate-t-il avec franchise.

"Créer un engouement du public"

Cette année, les joueuses s'entraîneront exclusivement au Kindarena de Rouen, contrairement aux années précédentes. "Avoir les mêmes chances que les garçons, ça change la donne", confie Marie-Bernadette Mbuyamba. Du lundi au vendredi, elles s'entraînent deux fois par jour. "On fait de la musculation, des entraînements individuels et collectifs", détaille la capitaine. "Le fait de se sentir soutenues, ça nous donne envie d'encore plus mouiller le maillot" car les filles peuvent compter sur le président du RMB, Yvan Gueuder qui souhaite donner plus de visibilité au basket féminin. "Pour les matchs, on essaiera de choisir le bon créneau horaire. Il faut aussi créer un engouement du public."

Et par rapport à la Nationale, en Ligue féminine, "ce sera plus facile d'attirer le public le vendredi soir que le samedi soir". Pour cette nouvelle saison, les joueuses du RMB sont plus motivées que jamais : "Collectivement, il reste du travail, mais nous sommes des conquérantes !", s'enthousiasme la capitaine. L'objectif : être prêtes pour affronter Le Havre samedi 27 septembre, à l'occasion de la première journée de LF2.