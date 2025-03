Jeu-concours. Gagnez deux places pour la rencontre Rouen Métropole Basket - ANTIBES vendredi 28 mars au Kindarena

Forts de leur expérience et de leur collectif bien rodé, les hommes d'Antibes traverseront l'Hexagone et viendront en Seine-Maritime avec une motivation de fer.

Quant aux Rouennais, emmenés par Sylvain Delorme, ils joueront à domicile avec la ferme intention de marquer le plus de paniers possible et rendre fiers les supporters venus nombreux les encourager ! Vous aussi, faites partie de celles et ceux qui encourageront les joueurs du RMB vendredi 28 mars au Kindarena.

Tentez votre chance pour remporter deux précieux billets pour assister à cette rencontre de PRO B entre le nord-ouest et le sud-est ! Pour jouer, il suffit de compléter le formulaire ci-dessous.