Pro B. Rouen Métropole Basket : après deux mois d'absence pour blessure, Clarence Nadolny est de retour

"Je réalise une bonne saison avec des statistiques en hausse par rapport à l'an passé", confie Clarence Nadolny, 24 ans, qui occupe les postes 1 (meneur) et 2 (arrière) au Rouen Métropole Basket (RMB). Aujourd'hui, c'est l'un des meilleurs du club. Blessé depuis deux mois, il a fait son grand retour vendredi 28 février lors de la rencontre à domicile face à Vichy. Les Rouennais se sont imposés 96 à 84.

Des blessures aux poignets

"J'étais blessé aux deux poignets. J'avais une entorse au poignet droit qui traînait depuis le match de Poitiers en début de saison alors que c'est mon poignet fort, relate-t-il. Et je suis aussi tombé lors du match face à l'ASA Basket il y a deux mois", une chute qui a aussi fragilisé son poignet. Vendredi 28 février, "c'était mon premier match de retour après ma blessure, finalement j'ai su revenir et être en forme, ajoute-t-il. On a su faire ce qu'il fallait pour gagner et moi, d'un point de vue personnel, j'ai su montrer que j'étais au point".

"Ce qui a fait la différence, c'est la constance"

Hormis ses blessures, Clarence Nadolny a su se démarquer au sein du club depuis son arrivée il y a deux ans et demi. "J'ai progressé sur la gestion du tempo et la sélection de tir, c'est le fait de savoir quand tirer, quand y aller ou pas, explique-t-il. C'est satisfaisant de voir le travail qui a été effectué avec le coach [Sylvain Delorme N.D.L.R.] et l'équipe. Ce qui a fait la différence c'est la constance et beaucoup de contrôle sur le terrain", ajoute le basketteur. S'il a conscience de faire partie des meilleurs, il garde les pieds sur terre. "C'était l'un de mes objectifs et je travaille pour mais selon moi, le collectif passe devant. Le reste c'est du bonus."

Son parcours

Clarence Nadolny a passé trois ans à l'université de Texas Tech Red Raiders et a commencé sa carrière professionnelle en tant que meneur lors de la saison 2022-2023. "Je suis ensuite rentré en France pour ma carrière, explique-t-il. Je voulais avoir une plus grosse opportunité. Lorsque je suis rentré, je suis parti en préparation à l'AS Monaco [en 2022]. C'était une première expérience", ajoute-t-il. Finalement, il ne signe pas son contrat et se retrouve en N1 à Andrézieux "où j'ai fait neufs matchs. Après deux trois mois sans jouer, Sylvain Delorme m'a appelé parce qu'ils avaient besoin d'un arrière", raconte le joueur rouennais.

Depuis son retour fin février, Clarence Nadolny ne compte pas s'arrêter là. "Il reste 13 matchs donc j'attends qu'on se mette en marche. Si on pouvait avoir de bonnes performances ce sera positif pour le groupe", conclut-il. Le prochain match de Rouen Métropole Basket se jouera vendredi 7 mars à 20h à domicile contre Fos-sur-Mer.