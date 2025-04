Pro B. Rouen Métropole Basket : Clarence Nadolny quittera le club à la fin de la saison et évoluera en Betclic Elite

Sports. Le joueur du Rouen Métropole Basket, Clarence Nadolny, quittera le club à la fin de la saison pour évoluer non plus en Pro B mais en Betclic Elite, soit un cran plus haut. L'annonce est tombée vendredi 25 avril.