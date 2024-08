En questions. "L'appétit vient en mangeant" : le Rouen Métropole Basket veut aller loin en play-offs

Auteur d'une bonne saison pour son retour en Pro B, le Rouen Métropole Basket (RMB) aborde les play-offs avec confiance. Entretien avec le coach, Sylvain Delorme.

Est-ce une saison réussie pour le RMB ?

"L'objectif cette année était de maintenir le club dans cette division. Le président est très ambitieux et il avait comme objectif de faire aussi les play-offs cette année et c'est choses faites. Dans ce championnat, beaucoup de challenges ont été réussis et les joueurs ont vraiment fait une belle saison pour atteindre ces objectifs collectifs."

Partez-vous aux play-offs sans pression ?

"Je dirais que l'appétit vient en mangeant, on a bien commencé la saison, souvent on a été dans le top 4. Malheureusement, sur la fin, on est sur une série de défaites. Même si les objectifs affichés ont été remplis, on se dit que tout est possible. Cela peut paraître choquant puisqu'il y a une saison on venait de monter de NM1 à Pro B, mais on se dit que dans un mois on peut se retrouver aussi dans une situation de montée. Il faudra se battre pour avoir ce seul ticket pour la montée en Betclic Elite, la première division."

Malgré les dernières défaites

au Kindarena, le RMB semble avoir été très dominant à domicile.

Comment l'expliquez-vous ?

"Quand je suis arrivé, il n'y avait pas beaucoup de monde aux matchs vu la saison difficile que le club venait de traverser, et puis au fur et à mesure de la saison la salle s'est remplie jusqu'à ce qu'on fasse un record d'affluence en NM1 sur le dernier match. Le public a été déterminant à plusieurs reprises, il nous a donné des ailes. Et c'est vrai que c'est monté en puissance durant les deux saisons que j'ai pu vivre à Rouen."