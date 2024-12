Pro B. "Ça va être une belle fête de basket" : le coach Sylvain Delorme se confie avant la réception d'Evreux au Kindarena de Rouen

Après des débuts difficiles cette saison, les Rouennais sont désormais invaincus depuis cinq rencontres et abordent le derby face à Evreux, prévu vendredi 20 décembre à 20h, avec confiance. Il est vrai que malgré une intersaison réussie, le RMB a eu du mal à trouver ses marques dans ce championnat où la concurrence est rude. Le coach Sylvain Delorme se confie avant la rencontre.

Vous avez retrouvé une bonne dynamique depuis plusieurs matchs, les débuts ont été plus difficiles, comment l'expliquez-vous ?

"A part ce premier match à Hyères-Toulon où on a joué à l'image de notre présaison, sur les matchs qui ont suivi on n'a pas du tout eu le même visage. On était un peu emprunté, un peu hésitant et on n'était pas très performant dans certains secteurs de jeu comme la défense, le rebond, etc. Donc il y a eu beaucoup de déception, car ça ne correspondait pas à l'intersaison. Après quelques matchs on a retrouvé une équipe assez dense, assez physique et plus conquérante et sereine. On a inversé la tendance. On a mis un peu plus de temps à trouver notre rythme de croisière. "

Comment appréhendez-vous le derby face à Evreux ?

"On prend tous les matchs au sérieux, là on sait que la salle va être pratiquement pleine, ça va être une belle fête du basket. C'est un derby dans le bon sens, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'animosité entre le coach et moi, entre les deux clubs, entre les joueurs."

On attend une grosse affluence pour cette rencontre et globalement le RMB enregistre de plus en plus de spectateurs depuis son retour en Pro B, c'est une force pour le club on imagine ?

"Evidemment que c'est une force d'avoir un public qui pousse derrière. On a la chance d'être dans une métropole où il y a beaucoup de sports. Entre le hockey, le baseball, le football, le ping-pong, les gens peuvent aller voir du sport de haut niveau. On a de la chance que la Métropole nous donne une infrastructure comme le Kindarena. Après c'est vrai qu'on a une salle qui fait presque 6 000 personnes et pour la remplir, il faut créer une dynamique. Je pense que la salle est prête pour accueillir le niveau supérieur, voire une Coupe d'Europe. Après, ça ne dépend que de nous d'évoluer vers l'échelon supérieur."