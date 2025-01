Sport. Un bilan 2024 "positif" pour le Rouen Métropole Basket

Quel regard portez-vous sur 2024 ?

"Le bilan est plutôt positif, on a réussi à faire une bonne fin d'année 2024. Le début de championnat a été difficile puisqu'on a eu pas mal de défaites avant un redressement sur la fin de saison 2024, ce qui nous a permis de nous replacer au niveau du classement. Ça nous a servis par la suite. Nous sommes 9e du championnat en pro B. Nous avons connu trois phases distinctes. Dans la première, nous avons rapidement mis en place le jeu que nous voulions pratiquer, ce qui nous a permis de nourrir nos ambitions pour la saison. Nous avons ensuite traversé une période plus compliquée, marquée par des faiblesses statistiques : un manque d'efficacité sur les rebonds offensifs et défensifs, trop de pertes de balle et des points concédés sur contre-attaques. Enfin, dans une troisième phase, nous avons un peu mieux contrôlé les points statistiques avec un jeu plus léché en attaque."

Certains joueurs sont-ils sortis du lot ?

"On a senti que le collectif était monté. On a également senti que des individualités s'étaient un peu plus révélées malgré, en début de saison, des blessures et les absences des uns et des autres. Selon moi, beaucoup de joueurs sont montés d'un cran ou même plusieurs, comme Karim Gourari et Mohamed Choua. Après on a aussi l'émergence de jeunes talents, comme Clarence Nadolny et Elwin Ndjock. D'autres sont aussi sortis du lot, comme Narcisse Ngoy et François Wibaut. Chacun a son registre finalement."

Quelles ont été selon vous les rencontres les plus marquantes ?

"Quand on a commencé notre série de victoires, c'était à Caen lors d'un derby. A ce moment, on n'allait pas forcément bien, mais ce match a permis à tout le monde d'engranger de la confiance. Il y a aussi eu le match à Vichy, juste avant les vacances de Noël. On a réussi à tenir la rencontre."