Rouen. Gagnez 2 places pour le match de basket opposant le RMB à Roanne

À l'occasion de la 22ème journée du championnat Élite 2 de 2025-2026, venez soutenir l'équipe de Rouen Metropole Basket qui sera opposée à l'équipe de Roanne.
Actuellement, le RMB est 15e au classement tandis que Roanne est 3e.
Lors du dernier match à domicile le 9 janvier, l'équipe de Hyères-Toulon, a remporté le match 99 à 82 contre l'équipe du RMB.
Date : le mardi 3 février à 20h au Kindarena.
⇒ Pour tentez de gagner vos 2 places pour assister au match, remplissez simplement le formulaire ci-dessous.
Tirage au sort le 27 janvier.
L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.