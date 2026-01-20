Rouen. Gagnez 2 places pour le match de basket opposant le RMB à Roanne

À l'occasion de la 22ème journée du championnat Élite 2 de 2025-2026, venez soutenir l'équipe de Rouen Metropole Basket qui sera opposée à l'équipe de Roanne.

Actuellement, le RMB est 15e au classement tandis que Roanne est 3e.

Lors du dernier match à domicile le 9 janvier, l'équipe de Hyères-Toulon, a remporté le match 99 à 82 contre l'équipe du RMB.

Date : le mardi 3 février à 20h au Kindarena.

⇒ Pour tentez de gagner vos 2 places pour assister au match, remplissez simplement le formulaire ci-dessous.

Tirage au sort le 27 janvier.