Caen. Journée portes ouvertes à l'université pour aider les futurs étudiants

Alors que la plateforme Parcoursup est ouverte depuis lundi 19 janvier, l'Université de Caen Normandie organise sa journée portes ouvertes samedi 24 janvier sur ses campus de Caen, Ifs, Lisieux et Vire. Cette journée permet de découvrir les formations, les locaux et les services de l'Université. Des conférences sont proposées par les enseignants pour présenter les différentes matières et les étudiants présents peuvent répondre aux questions sur la vie universitaire. Les visiteurs pourront également se renseigner sur les services d'accompagnement, comme l'orientation, la vie étudiante, la santé ou l'international. Une occasion de mieux connaître le fonctionnement de l'Université et de préparer son projet d'études.