Caen. L'université séduit : 2 000 étudiants de plus pour la rentrée

L'été est terminé et les étudiants sont de retour sur les bancs de l'université. A Caen, bien sûr, mais aussi dans les campus délocalisés dans toute la région. L'an dernier, 38 200 étudiants étaient inscrits. Ils sont encore plus nombreux cette année. "L'université enregistre un nombre d'inscriptions en forte hausse. Nous avons 2 000 étudiants de plus que l'an dernier à la même époque", se réjouit son président, Lamri Adoui. Plusieurs composantes ont déjà plus d'étudiants que l'an dernier, et ce n'est pas fini, les inscriptions étant toujours en cours. Cette hausse s'observera "probablement dans tous les cycles", aussi bien pour ceux qui arrivent à la faculté après le bac que pour les étudiants en master.

Certaines filières attirent particulièrement. Les licences qui donnent accès aux métiers de la santé sont toujours très prisées, tout comme la licence Staps, pour les amateurs de sport et d'éducation physique, ou la psychologie. Le droit et l'histoire restent des matières plébiscitées. Les Bachelors universitaires de technologie (BUT) sont aussi en vogue, notamment en gestion des entreprises et des administrations, ou encore techniques de commercialisation. A l'opposé, les filières scientifiques, mathématiques et physique en tête, attirent moins de monde, malgré des débouchés assurés. L'université travaille sur l'attractivité de toutes ses filières.