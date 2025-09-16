En ce moment Undressed SOMBR
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Caen. L'université séduit : 2 000 étudiants de plus pour la rentrée

Education. Les étudiants de l'université de Caen ont fait leur rentrée lundi 15 septembre. L'occasion de faire le point sur l'attractivité de l'université et de ses filières, avec son président Lamri Adoui.

Publié le 16/09/2025 à 09h06
Caen. L'université séduit : 2 000 étudiants de plus pour la rentrée
L'université de Caen a fait sa rentrée, lundi 15 septembre, avec des effectifs en forte hausse.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

L'été est terminé et les étudiants sont de retour sur les bancs de l'université. A Caen, bien sûr, mais aussi dans les campus délocalisés dans toute la région. L'an dernier, 38 200 étudiants étaient inscrits. Ils sont encore plus nombreux cette année. "L'université enregistre un nombre d'inscriptions en forte hausse. Nous avons 2 000 étudiants de plus que l'an dernier à la même époque", se réjouit son président, Lamri Adoui. Plusieurs composantes ont déjà plus d'étudiants que l'an dernier, et ce n'est pas fini, les inscriptions étant toujours en cours. Cette hausse s'observera "probablement dans tous les cycles", aussi bien pour ceux qui arrivent à la faculté après le bac que pour les étudiants en master.

Certaines filières attirent particulièrement. Les licences qui donnent accès aux métiers de la santé sont toujours très prisées, tout comme la licence Staps, pour les amateurs de sport et d'éducation physique, ou la psychologie. Le droit et l'histoire restent des matières plébiscitées. Les Bachelors universitaires de technologie (BUT) sont aussi en vogue, notamment en gestion des entreprises et des administrations, ou encore techniques de commercialisation. A l'opposé, les filières scientifiques, mathématiques et physique en tête, attirent moins de monde, malgré des débouchés assurés. L'université travaille sur l'attractivité de toutes ses filières.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Maison 3 pièces avec 2 chambres à louer
Maison 3 pièces avec 2 chambres à louer Saint-Lô (50000) 600€ Découvrir
Appartement F1
Appartement F1 Grenoble (38000) 455€ Découvrir
Studio meublé
Studio meublé Roubaix (59100) 400€ Découvrir
Appartement 2 pièces meublé
Appartement 2 pièces meublé Toulouse (31000) 600€ Découvrir
Automobile
Vends Nissan Micra 80 cv Sedan
Vends Nissan Micra 80 cv Sedan Bordeaux (33000) 4 500€ Découvrir
4x4 haut de gamme
4x4 haut de gamme Andainville (80140) 21 000€ Découvrir
MERCEDES GLA 200 CDI
MERCEDES GLA 200 CDI Hazebrouck (59190) 16 500€ Découvrir
Twingo
Twingo Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly (80880) 2 500€ Découvrir
Bonnes affaires
Faïence 20 x 20 INSISE
Faïence 20 x 20 INSISE Lyon (69001) 15€ Découvrir
Carrelage imitation travertin
Carrelage imitation travertin Lyon (69001) 15€ Découvrir
Robinet neuf pour radiateur en fonte
Robinet neuf pour radiateur en fonte Quimper (29000) 130€ Découvrir
24 couvert en argent massif signée Hénin & Cie
24 couvert en argent massif signée Hénin & Cie Sarcelles (95200) 800€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Tendance Session
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Caen. L'université séduit : 2 000 étudiants de plus pour la rentrée
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple