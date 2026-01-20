Bolbec. Une voiture sur les caténaires… Aucun train entre Yvetot et Le Havre

En ce moment LA VIE EST BELLE INDOCHINE
Sécurité. Une voiture a percuté la barrière d'un pont qui passe au-dessus du chemin de fer à Bolbec, mardi 20 janvier dans la matinée. Elle a endommagé les caténaires ce qui provoque l'interruption du trafic des trains.

Publié le 20/01/2026 à 12h23, mis à jour le 20/01/2026 à 12h34 - Par Pierre Durand-Gratian
La circulation des trains est interrompue entre Le Havre et Yvetot. - Anaëlle Dessole

L'image est peu banale. Mardi 20 janvier vers 10h, une voiture a percuté la barrière du pont qui enjambe le chemin de fer à Bolbec, avenue Louis-Debray. Le véhicule s'est retrouvé suspendu sur les caténaires de la ligne Paris-Rouen-Le Havre.

Le trafic est complètement interrompu entre Le Havre et Yvetot. Des trains ont dû être supprimés. La SNCF annonce que des bus de substitution doivent être mis en place et que la circulation devrait pouvoir reprendre à partir de 14h. La route départementale D149 est coupée dans les deux sens au croisement avec la D30, en direction de Nointot et de Rouville, au niveau de l'ancienne gare de Bolbec-Nointot, précisent aussi nos confrères du Courrier Cauchois.

Au volant de la voiture, une femme de 74 ans a été légèrement blessée et évacuée vers le centre hospitalier de Lillebonne. 31 pompiers avec 12 engins, dont une unité de sauvetage, d'appuis et de recherche, sont mobilisés sur l'intervention.

