Près d'Alençon. "C'est inadmissible" : le chargement des camions est contrôlé par les Jeunes Agriculteurs mobilisés

Agriculture. Mardi 20 janvier, les Jeunes agriculteurs (JA) de l'Orne ont mené une action de barrage filtrant à Alençon pour dénoncer la concurrence étrangère et défendre la production locale.

Publié le 20/01/2026 à 13h01, mis à jour le 20/01/2026 à 13h02 - Par Lucie Peudevin
Les Jeunes agriculteurs mobilisés ont découvert une cargaison de lait hollandais à destination d'une coopérative de l'Orne. - Lucie Peudevin

Mardi 20 janvier, en fin de matinée, une dizaine de Jeunes agriculteurs (JA) de l'Orne, reconnaissables à leurs casquettes rouges, mettent en place un barrage filtrant des camions au rond-point de l'aire de la Dentelle, à Alençon.

À partir de 14h, l'action compte se durcir avec un blocage de la RN12 en direction de Brest.

"On a suffisamment de lait chez nous"

Un camion-citerne transportant du lait des Pays-Bas et destiné à l'entreprise Fléchard, filiale agroalimentaire, à Rives-d'Andaine, est immobilisé par les tracteurs des manifestants. "C'est inadmissible. On a suffisamment de lait chez nous", déclare Alexis Le Royer, syndicaliste qui mène l'opération.

Les agriculteurs arrêtent chaque camion-citerne et frigorifique afin de vérifier si leur changement contient des produits litigieux.Les agriculteurs arrêtent chaque camion-citerne et frigorifique afin de vérifier si leur changement contient des produits litigieux. - Lucie Peudevin

Pour cause de concurrence déloyale, "le camion va rester bloqué toute la journée pour embêter la laiterie, pourtant coopérative du département, mais qui ne joue clairement pas le jeu", ajoute-t-il.

De "la paille est déposée pour entraver les entrées et sorties au niveau du rond-point, puis on va s'attaquer à la RN12", explique l'agriculteur Aurélien Beyer. Les Jeunes agriculteurs entendent mener cette action jusqu'à 19h pour dénoncer les accords commerciaux entre l'Union européenne et les pays du Mercosur.

Galerie photos
