Cotentin. 338 foyers privés de gaz après la perforation d'une conduite

338 foyers ont été privés de gaz ce lundi 19 janvier rue du Nez à Urville-Nacqueville dans le Cotentin.
Une conduite de gaz de quatre bars a été endommagée lors de travaux sur la voirie. Le chantier a été sécurisé par les sapeurs-pompiers et les techniciens de GRDF. La conduite a été réparée dans l'après-midi.
Pas d'évacuation
Les foyers touchés n'ont pas été évacués. Six techniciens ont procédé au réarmement des installations. Ils vont aussi vérifier l'ensemble des compteurs. 15 sapeurs-pompiers ont également été engagés sur cette intervention.
