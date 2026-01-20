Cotentin. 338 foyers privés de gaz après la perforation d'une conduite

338 foyers ont été privés de gaz ce lundi 19 janvier rue du Nez à Urville-Nacqueville dans le Cotentin.

Une conduite de gaz de quatre bars a été endommagée lors de travaux sur la voirie. Le chantier a été sécurisé par les sapeurs-pompiers et les techniciens de GRDF. La conduite a été réparée dans l'après-midi.

Pas d'évacuation

Les foyers touchés n'ont pas été évacués. Six techniciens ont procédé au réarmement des installations. Ils vont aussi vérifier l'ensemble des compteurs. 15 sapeurs-pompiers ont également été engagés sur cette intervention.