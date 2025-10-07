En ce moment Sapphire Ed Sheeran
Saint-Lô. 50 logements privés d'énergie après une importante fuite de gaz

Sécurité. 50 logements ont été impactés par une fuite de gaz ce lundi 6 octobre dans le quartier du Val Saint-Jean à Saint-Lô.

Publié le 07/10/2025 à 08h43 - Par Thierry Valoi
13 sapeurs-pompiers déployés sur une fuite de gaz à Saint-Lô.  - Thierry Valoi

Une importante fuite de gaz s'est produite lundi 6 octobre vers 11 heures, avenue des Tilleuls, quartier du Val Saint-Jean à Saint-Lô. Une conduite de gaz a été percée lors de travaux entrepris sur la voie publique.

A lire aussi. Incendie d'un immeuble à Saint-Lô. Trois personnes mises en examen et placées en détention provisoire

Périmètre de sécurité

L'avenue, très fréquentée, a été interdite à la circulation, un périmètre de sécurité établi par les sapeurs-pompiers, le temps des opérations de réparation. 50 logements ont été privés d'énergie jusqu'à la réparation de la conduite endommagée.

