Rouen. Seine-Marathon 76 : les inscriptions sont ouvertes

Depuis lundi 19 janvier, il est désormais possible de s'inscrire à la 8e édition de Seine-Marathon 76, qui se déroulera les 26 et 27 septembre prochains à Rouen.

Plusieurs formats de course sont proposés : marathon, semi-marathon, 10km, 5km, relais ainsi que des courses gratuites pour les enfants. L'idée est de permettre à tout le monde de participer à l'événement. Les prix varient selon les courses : 9€ pour celle de 5km et 49€ pour le marathon. Pour chaque course, un âge minimum est requis : 20 ans pour le Marathon, 18 ans pour le semi, 16 ans pour les 10km et 14 ans pour les 5km.

L'année dernière, 16 982 personnes avaient pris part aux différents formats de course, un nombre record de coureurs depuis la création de l'événement en 2018. Lors de la 7e édition, Aurélien Declosmesnil en 2h32'16'' et Camille Chaigneau en 2h47'08 avaient été les plus rapides à parcourir les 42km du marathon. Sur le semi-marathon, Gatien Durand s'était imposé chez les hommes en 1h07'55'' et Blandine Vincent chez les femmes en 1h19'47''.