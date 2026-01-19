En ce moment HITS & NEWS TENDANCE OUEST
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Rouen. Seine-Marathon 76 : les inscriptions sont ouvertes

Sport. Les inscriptions au Seine-Marathon 76 sont ouvertes depuis le lundi 19 janvier. La 8e édition aura lieu les 26 et 27 septembre prochains.

Publié le 19/01/2026 à 18h55 - Par Margaux Fresnais
Rouen. Seine-Marathon 76 : les inscriptions sont ouvertes
Lors de la 7e édition du Seine-Marathon 76, 16 982 coureurs avaient pris part aux différentes épreuves.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Depuis lundi 19 janvier, il est désormais possible de s'inscrire à la 8e édition de Seine-Marathon 76, qui se déroulera les 26 et 27 septembre prochains à Rouen.

Plusieurs formats de course sont proposés : marathon, semi-marathon, 10km, 5km, relais ainsi que des courses gratuites pour les enfants. L'idée est de permettre à tout le monde de participer à l'événement. Les prix varient selon les courses : 9€ pour celle de 5km et 49€ pour le marathon. Pour chaque course, un âge minimum est requis : 20 ans pour le Marathon, 18 ans pour le semi, 16 ans pour les 10km et 14 ans pour les 5km.

L'année dernière, 16 982 personnes avaient pris part aux différents formats de course, un nombre record de coureurs depuis la création de l'événement en 2018. Lors de la 7e édition, Aurélien Declosmesnil en 2h32'16'' et Camille Chaigneau en 2h47'08 avaient été les plus rapides à parcourir les 42km du marathon. Sur le semi-marathon, Gatien Durand s'était imposé chez les hommes en 1h07'55'' et Blandine Vincent chez les femmes en 1h19'47''.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Colocation
Colocation Villeperrot (89140) 320€ Découvrir
Maison village
Maison village Calmont (31560) 105 000€ Découvrir
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue Hésingue (68220) 500€ Découvrir
A vendre appartement 3 pièces sur Antony .
A vendre appartement 3 pièces sur Antony . Antony (92160) 232 000€ Découvrir
Automobile
4 Pneus Dunlop SP Sport Maxx 245 / 45 / R19 102V XL
4 Pneus Dunlop SP Sport Maxx 245 / 45 / R19 102V XL Hettange-Grande (57330) 450€ Découvrir
Batterie neuve
Batterie neuve Thionville (57100) 30€ Découvrir
Support de smartphone pour voiture
Support de smartphone pour voiture Talence (33400) 8€ Découvrir
Volvo V50
Volvo V50 Guégon (56120) 1 000€ Découvrir
Bonnes affaires
Antiquité de marine, casque et matériel de scaphandrier, plongée vintage
Antiquité de marine, casque et matériel de scaphandrier, plongée vintage Cuers (83390) 10€ Découvrir
lot 2grands tapis
lot 2grands tapis Saint-Vincent-de-Reins (69240) 100€ Découvrir
6 chaises merisier
6 chaises merisier Saint-Vincent-de-Reins (69240) 50€ Découvrir
Machine a café programable avec filtre et broyeur intégrée 10 tasses
Machine a café programable avec filtre et broyeur intégrée 10 tasses Aubignan (84810) 85€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Rouen. Seine-Marathon 76 : les inscriptions sont ouvertes
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'actualité en Mayenne L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple