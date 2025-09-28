En ce moment Nous on sait Pierre GARNIER
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Seine-Marathon 76. Une participation record pour les différents formats de course à Rouen

Sport. Sur le week-end du samedi 27 et du dimanche 28 septembre 2025, ce sont plus de 15 000 coureurs qui ont participé à l'ensemble des formats de courses proposés à Rouen par le Seine-Marathon 76. Une édition record. 

Publié le 28/09/2025 à 15h39 - Par Pierre Durand-Gratian
Seine-Marathon 76. Une participation record pour les différents formats de course à Rouen
Plus de 15 000 coureurs ont pris part aux différentes épreuves du Seine-marathon 76.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Voilà qui confirme la vraie tendance de fond du moment pour la course à pied. Le Seine Marathon 76 et ses différents formats de course a accueilli un nombre record de coureurs depuis sa création en 2018, samedi 27 et dimanche 28 septembre. Plus de 15 000 personnes y ont pris part. Le 10km du samedi et le semi-marathon du dimanche matin affichaient même complet. Le Seine-marathon 76 est désormais dans le top 10 français de ces courses. Côté performances, ce sont Aurélien Declosmesnil en 2h32'16'' et Camille Chaigneau en 2h47'08 qui ont été les plus rapides à parcourir les 42km du marathon. Sur le semi-marathon, Gatien Durand s'impose chez les hommes en 1h07'55'' et Blandine Vincent chez les femmes en 1h19'47''.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Location garage
Location garage Nieul-le-Dolent (85430) 105€ Découvrir
Location BOX/CONTENEUR
Location BOX/CONTENEUR Nieul-le-Dolent (85430) 99€ Découvrir
Logement en colocation pour 3 personnes de 72m²
Logement en colocation pour 3 personnes de 72m² Strasbourg (67000) 450€ Découvrir
Superbe Appartement T2 Meublé à Montpellier
Superbe Appartement T2 Meublé à Montpellier Montpellier (34000) 615€ Découvrir
Automobile
Kadjar
Kadjar Saint-Vincent-Bragny (71430) 9 900€ Découvrir
Hyundai Elantra 2.0
Hyundai Elantra 2.0 Paris (75001) 1 500€ Découvrir
Citroen C5 2.0-136 D Exclusive, Cuir, Massage, Hydraulique
Citroen C5 2.0-136 D Exclusive, Cuir, Massage, Hydraulique Andelarrot (70000) 2 000€ Découvrir
Renault Captur Bioéthanol
Renault Captur Bioéthanol Toulon (83000) 10 990€ Découvrir
Bonnes affaires
Don de ma poussette trio BEBE CONFORT
Don de ma poussette trio BEBE CONFORT Strasbourg (67000) 10€ Découvrir
scie circulaire
scie circulaire Parentis-en-Born (40160) 250€ Découvrir
Ensemble complet Tilta pour DJI RS 2/3/4 pro (combo)
Ensemble complet Tilta pour DJI RS 2/3/4 pro (combo) Lyon (69001) 950€ Découvrir
Friteuse à air sans huile
Friteuse à air sans huile Villeneuve-d'Ascq (59491) 50€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Tendance Session
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Seine-Marathon 76. Une participation record pour les différents formats de course à Rouen
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple