Seine-Marathon 76. Une participation record pour les différents formats de course à Rouen

Voilà qui confirme la vraie tendance de fond du moment pour la course à pied. Le Seine Marathon 76 et ses différents formats de course a accueilli un nombre record de coureurs depuis sa création en 2018, samedi 27 et dimanche 28 septembre. Plus de 15 000 personnes y ont pris part. Le 10km du samedi et le semi-marathon du dimanche matin affichaient même complet. Le Seine-marathon 76 est désormais dans le top 10 français de ces courses. Côté performances, ce sont Aurélien Declosmesnil en 2h32'16'' et Camille Chaigneau en 2h47'08 qui ont été les plus rapides à parcourir les 42km du marathon. Sur le semi-marathon, Gatien Durand s'impose chez les hommes en 1h07'55'' et Blandine Vincent chez les femmes en 1h19'47''.