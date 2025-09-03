En ce moment Houdini DUA LIPA
Rouen. Champion d'Europe de Triathlon, il prépare le Seine-Marathon 76 et nous livre quelques conseils

Sport. Ancien sportif de haut niveau dans le triathlon et actuel entraîneur affilié à la maison médicale du sport à Rouen, Franky Batelier, 47 ans, s'entraîne et anime un groupe en vue du Seine-Marathon 76, prévu à Rouen les 28 et 29 septembre. Il donne quelques conseils.

Publié le 03/09/2025 à 11h30 - Par Alexandre Leno
Rouen. Champion d'Europe de Triathlon, il prépare le Seine-Marathon 76 et nous livre quelques conseils
Ancien sportif de haut niveau dans le triathlon et actuel entraîneur affilié à la maison médicale du sport à Rouen, Franky Batelier, 47 ans, s'entraîne et anime un groupe en vue du Seine-Marathon 76. - L'arène Rouen

A un mois du Seine-Marathon 76, Franky Batelier, champion d'Europe de Triathlon et intervenant à la maison médicale du sport à Rouen, livre ses conseils de course.

Quel est le bon rythme d'entraînement ?

"Je dirais quatre entraînements par semaine en alternant séances intensives et séances tranquilles. L'erreur la plus commune c'est de vouloir s'améliorer à chaque séance. A la fin d'un effort, on est en manque d'énergie et il faut restaurer ses réserves et donc 'surcompenser' pour progresser. Le sport est un stress et pour assimiler ce stress il faut des temps de repos. A l'approche de l'événement, il faut aussi ralentir le volume d'entraînement tout en gardant de l'intensité pour éviter de se retrouver apathique le jour de la course."

Peut-on y associer d'autres sports ?

"On peut y rajouter du vélo, cela permet d'avoir du volume en endurance sans surcharger le squelette. Une heure ou deux dans la semaine. On peut le faire en natation si on n'aime pas le vélo. L'autre activité très utile c'est la préparation physique en salle (gainage, pompes, corde à sauter, etc.), à faire autour de ses séances de course à pied avant et après."

Quel est le régime à suivre ?

"Il y a un triptyque santé indispensable : hydratation, alimentation, sommeil. Je n'invente rien en disant cela mais il ne faut jamais le perdre de vue. On pourrait parler longtemps de l'alimentation mais dans les grandes lignes il faut manger équilibré, peu transformé ; plutôt des fruits et des légumes al dente avec un peu de féculents. De la viande qu'une seule fois par jour. Le matin, manger salé permet de réguler sa glycémie. Il faut aussi bien se nourrir après un entraînement pour recharger les batteries."

Combien de temps faut-il pour bien se préparer ?

"Généralement on est sur une préparation de 12 semaines en moyenne, 8 pour les plus expérimentés. En revanche, pour quelqu'un qui commence complètement la course à pied il faut anticiper presque un an à l'avance. C'est un sport d'impact qui peut provoquer des tensions musculaires, des douleurs au dos, aux tendons, aux articulations ou aux pieds. L'être humain est doué d'adaptation, on peut le faire progresser tout le temps mais cette progression est lente et si on va trop vite en besogne on se blesse. Toute chose qui en vaut la peine prend du temps. Le marathon était encore il y a peu de temps la plus longue distance en course. Le marathon ça se respecte !"

Rouen. Champion d'Europe de Triathlon, il prépare le Seine-Marathon 76 et nous livre quelques conseils
