Caen. Marathon de la Liberté : les dossards déjà pris d'assaut 

Sport. Alors que les premières inscriptions ont ouvert vendredi 7 novembre, le Marathon de la Liberté affiche déjà complet sur quelques épreuves.

Publié le 09/11/2025 à 15h23, mis à jour le 09/11/2025 à 15h26 - Par Lilian Fermin
Caen. Marathon de la Liberté : les dossards déjà pris d'assaut 
Le succès du Marathon de la Liberté n'est plus à prouver à Caen. Vendredi 7 novembre, pour l'ouverture des inscriptions, les dossards ont été pris d'assaut.

C'est un succès qui fera forcément des déçus ! Le Marathon de la Liberté, grand évènement de course à pied caennais à la dimension nationale, a ouvert les inscriptions sur certaines distances. En quatre heures à peine le vendredi 7 novembre, les 5 000 dossards du semi-marathon ont trouvé preneurs.

Le semi-marathon déjà complet

La première épreuve de cette édition 2026 à afficher complet emmènera les coureurs au pied de Pegasus Bridge, avant d'avaler les 21,1km de distance. Le marathon relais est lui aussi complet, les 250 équipes de quatre coureurs sont trouvées. Pour celles qui souhaitent courir, ou marcher, lors de l'épreuve de la Rochambelle, les inscriptions ouvrent à partir de 10h ce mercredi 12 novembre, toujours sur le site du Marathon de la Liberté.

