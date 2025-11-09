Caen. Marathon de la Liberté : les dossards déjà pris d'assaut 

C'est un succès qui fera forcément des déçus ! Le Marathon de la Liberté, grand évènement de course à pied caennais à la dimension nationale, a ouvert les inscriptions sur certaines distances. En quatre heures à peine le vendredi 7 novembre, les 5 000 dossards du semi-marathon ont trouvé preneurs.

A lire aussi. Sept marathons en un an : le Normand Dorian Louvet entre dans l'histoire !

Le semi-marathon déjà complet

La première épreuve de cette édition 2026 à afficher complet emmènera les coureurs au pied de Pegasus Bridge, avant d'avaler les 21,1km de distance. Le marathon relais est lui aussi complet, les 250 équipes de quatre coureurs sont trouvées. Pour celles qui souhaitent courir, ou marcher, lors de l'épreuve de la Rochambelle, les inscriptions ouvrent à partir de 10h ce mercredi 12 novembre, toujours sur le site du Marathon de la Liberté.