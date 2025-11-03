En ce moment The Dead Dance Lady Gaga
Caen. Les inscriptions ouvrent bientôt pour le Marathon de la Liberté

Sport. A partir du 5 novembre, les férus de course à pied pourront prendre leurs dossards pour l'édition 2026 du Marathon de la Liberté.

Publié le 03/11/2025 à 11h58 - Par Lilian Fermin
Les inscriptions pour l'édition 2026 de La Rochambelle se font à partir du mercredi 12 novembre.

Avis aux férus de course à pied : le Marathon de la Liberté, l'un des plus gros événements sportifs de France, revient du 4 au 7 juin 2026. Les inscriptions se font en plusieurs phases, avec d'abord l'épreuve reine, le marathon, et le relais, à compter du mercredi 5 novembre à 10h. Place ensuite au semi-marathon, et à une ouverture des inscriptions vendredi 7 novembre, à la même heure.

Pour ceux qui cherchent un dossard pour courir 10km, rendez-vous lundi 10 novembre. Enfin, les filles désireuses de soutenir la lutte contre le cancer du sein à l'occasion de La Rochambelle devront se manifester dès mercredi 12 novembre. Encore une fois, début des inscriptions à 10h.

