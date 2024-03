Course à pied. Caen. Marathon de la Liberté : les dernières places en vente

Le succès s'annonce retentissant pour cette 37e édition du Marathon de la Liberté. Après la Rochambelle et le semi-marathon, deux nouvelles épreuves ne peuvent plus accueillir de nouveaux participants depuis lundi 4 mars. Il s'agit du 10 kilomètres ainsi que du marathon en relais. Ils seront donc 5 000 au départ du 10km, course mélangeant tous les niveaux et permettant de découvrir le patrimoine historique de la ville de Caen. Quant au Relais Marathon, ils seront 250 équipes de quatre à la découverte des hauts lieux du débarquement.

Il ne reste de places désormais que pour une seule épreuve, la course reine, celle du marathon.