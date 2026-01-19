En ce moment HITS & NEWS TENDANCE OUEST
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Appel à témoins. Un témoignage anonyme aurait tout changé dans l'affaire de la mort de Jean-Claude Rivière : le dénouement ce mardi

Société. Mardi 20 janvier 2026, M6 consacre un nouvel épisode de son émission "Appel à témoins : l'enquête continue" à l'affaire Jean-Claude Rivière, retrouvé mort en 2021 à Argentan (Orne). Longtemps classé comme une mort accidentelle, ce "cold case" normand connaît aujourd'hui une relance majeure grâce à un témoignage de l'émission. Selon les éléments révélés, le combat de sa fille pourrait toucher à son terme.

Publié le 19/01/2026 à 18h10, mis à jour le 19/01/2026 à 18h21 - Par Mathilde Rabaud
Appel à témoins. Un témoignage anonyme aurait tout changé dans l'affaire de la mort de Jean-Claude Rivière : le dénouement ce mardi
Affaire Jean-Claude Rivière : ce cold case de l'Orne pourrait connaître un tournant décisif à la télévision. - Appels à Témoins M6

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

L'affaire débute à l'été 2021, à Argentan. Jean-Claude Rivière, 58 ans, est retrouvé sans vie dans son appartement. La scène est troublante : le corps baigne dans le sang, des projections maculent les meubles, et l'appartement est sensiblement désordonné.

Un "cold case" normand qui n'a jamais cessé de poser question

Malgré ces éléments, la justice conclut à l'époque à une chute accidentelle, évoquant un homme fragile sur le plan de la santé. Le dossier est refermé une première fois, laissant un profond sentiment d'incompréhension chez les proches.

La fille de la victime refuse la thèse de l'accident

Dès le départ, Cécilia Rivière, la fille de la victime, conteste fermement les conclusions officielles. Elle décrit un père soigneux, peu compatible avec l'état du logement retrouvé après le drame. Pour elle, les traces observées évoquent clairement une scène de violence, voire une lutte. Pendant des mois, elle se bat pour obtenir une réouverture du dossier, multipliant les démarches judiciaires et médiatiques. Un combat solitaire, jusqu'à l'entrée en scène de la télévision.

Appel à témoins : quand la télévision relance les enquêtes oubliées

Diffusée sur M6, Appel à témoins s'est imposée comme un acteur à part entière dans certains dossiers criminels. Le concept est simple : remettre en lumière des disparitions inquiétantes et des cold cases, tout en mobilisant le public grâce à un numéro vert.

Le format L'enquête continue permet d'aller plus loin : il dévoile les conséquences concrètes de la médiatisation sur les procédures judiciaires. Plusieurs affaires emblématiques ont connu des avancées majeures après leur diffusion.

Le témoignage anonyme qui change tout dans l'affaire Rivière

Lors du premier passage de l'affaire Rivière dans l'émission, en avril 2025, un appel va faire basculer le dossier. Un témoin anonyme affirme avoir entendu un homme se vanter, lors d'une soirée alcoolisée, d'avoir violemment agressé un individu à Argentan, à la période exacte des faits.

Selon ce témoignage, la victime "ne s'en serait pas relevée". Des propos glaçants, jugés suffisamment sérieux pour convaincre le parquet de rouvrir l'enquête sous l'intitulé "recherche des causes de la mort".

De nouveaux éléments qui renforcent la piste criminelle

Depuis cette diffusion, l'enquête a progressé. Deux nouveaux témoins, restés silencieux jusqu'alors, ont apporté des informations complémentaires. Leurs déclarations convergent et permettraient, selon les enquêteurs, de se rapprocher d'une identification précise.

Parallèlement, des experts en scènes de crime ont procédé à une relecture technique du dossier. Leurs conclusions, évoquées dans l'émission, seraient sans équivoque : la configuration des lieux et la nature des blessures seraient difficilement compatibles avec une simple chute accidentelle.

Une émission décisive diffusée ce mardi sur M6

L'épisode d'Appel à témoins : l'enquête continue diffusé mardi 20 janvier 2026 à 23h30 est présenté comme une étape clé. Pour la première fois, l'émission évoque un dossier "sur le point d'aboutir", un terme rare dans ce type d'affaires.

Pour Cécilia Rivière, cette reconnaissance publique marque peut-être la fin d'un long combat. Pour la justice, elle ouvre la voie à de possibles avancées judiciaires imminentes.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Colocation
Colocation Villeperrot (89140) 320€ Découvrir
Maison village
Maison village Calmont (31560) 105 000€ Découvrir
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue Hésingue (68220) 500€ Découvrir
A vendre appartement 3 pièces sur Antony .
A vendre appartement 3 pièces sur Antony . Antony (92160) 232 000€ Découvrir
Automobile
4 Pneus Dunlop SP Sport Maxx 245 / 45 / R19 102V XL
4 Pneus Dunlop SP Sport Maxx 245 / 45 / R19 102V XL Hettange-Grande (57330) 450€ Découvrir
Batterie neuve
Batterie neuve Thionville (57100) 30€ Découvrir
Support de smartphone pour voiture
Support de smartphone pour voiture Talence (33400) 8€ Découvrir
Volvo V50
Volvo V50 Guégon (56120) 1 000€ Découvrir
Bonnes affaires
Antiquité de marine, casque et matériel de scaphandrier, plongée vintage
Antiquité de marine, casque et matériel de scaphandrier, plongée vintage Cuers (83390) 10€ Découvrir
lot 2grands tapis
lot 2grands tapis Saint-Vincent-de-Reins (69240) 100€ Découvrir
6 chaises merisier
6 chaises merisier Saint-Vincent-de-Reins (69240) 50€ Découvrir
Machine a café programable avec filtre et broyeur intégrée 10 tasses
Machine a café programable avec filtre et broyeur intégrée 10 tasses Aubignan (84810) 85€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Appel à témoins. Un témoignage anonyme aurait tout changé dans l'affaire de la mort de Jean-Claude Rivière : le dénouement ce mardi
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'actualité en Mayenne L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple