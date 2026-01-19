Appel à témoins. Un témoignage anonyme aurait tout changé dans l'affaire de la mort de Jean-Claude Rivière : le dénouement ce mardi

L'affaire débute à l'été 2021, à Argentan. Jean-Claude Rivière, 58 ans, est retrouvé sans vie dans son appartement. La scène est troublante : le corps baigne dans le sang, des projections maculent les meubles, et l'appartement est sensiblement désordonné.

Un "cold case" normand qui n'a jamais cessé de poser question

Malgré ces éléments, la justice conclut à l'époque à une chute accidentelle, évoquant un homme fragile sur le plan de la santé. Le dossier est refermé une première fois, laissant un profond sentiment d'incompréhension chez les proches.

La fille de la victime refuse la thèse de l'accident

Dès le départ, Cécilia Rivière, la fille de la victime, conteste fermement les conclusions officielles. Elle décrit un père soigneux, peu compatible avec l'état du logement retrouvé après le drame. Pour elle, les traces observées évoquent clairement une scène de violence, voire une lutte. Pendant des mois, elle se bat pour obtenir une réouverture du dossier, multipliant les démarches judiciaires et médiatiques. Un combat solitaire, jusqu'à l'entrée en scène de la télévision.

Appel à témoins : quand la télévision relance les enquêtes oubliées

Diffusée sur M6, Appel à témoins s'est imposée comme un acteur à part entière dans certains dossiers criminels. Le concept est simple : remettre en lumière des disparitions inquiétantes et des cold cases, tout en mobilisant le public grâce à un numéro vert.

Le format L'enquête continue permet d'aller plus loin : il dévoile les conséquences concrètes de la médiatisation sur les procédures judiciaires. Plusieurs affaires emblématiques ont connu des avancées majeures après leur diffusion.

Le témoignage anonyme qui change tout dans l'affaire Rivière

Lors du premier passage de l'affaire Rivière dans l'émission, en avril 2025, un appel va faire basculer le dossier. Un témoin anonyme affirme avoir entendu un homme se vanter, lors d'une soirée alcoolisée, d'avoir violemment agressé un individu à Argentan, à la période exacte des faits.

Selon ce témoignage, la victime "ne s'en serait pas relevée". Des propos glaçants, jugés suffisamment sérieux pour convaincre le parquet de rouvrir l'enquête sous l'intitulé "recherche des causes de la mort".

De nouveaux éléments qui renforcent la piste criminelle

Depuis cette diffusion, l'enquête a progressé. Deux nouveaux témoins, restés silencieux jusqu'alors, ont apporté des informations complémentaires. Leurs déclarations convergent et permettraient, selon les enquêteurs, de se rapprocher d'une identification précise.

Parallèlement, des experts en scènes de crime ont procédé à une relecture technique du dossier. Leurs conclusions, évoquées dans l'émission, seraient sans équivoque : la configuration des lieux et la nature des blessures seraient difficilement compatibles avec une simple chute accidentelle.

Une émission décisive diffusée ce mardi sur M6

L'épisode d'Appel à témoins : l'enquête continue diffusé mardi 20 janvier 2026 à 23h30 est présenté comme une étape clé. Pour la première fois, l'émission évoque un dossier "sur le point d'aboutir", un terme rare dans ce type d'affaires.

Pour Cécilia Rivière, cette reconnaissance publique marque peut-être la fin d'un long combat. Pour la justice, elle ouvre la voie à de possibles avancées judiciaires imminentes.