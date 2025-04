Disparition de Vanessa Melet en Normandie. Bilan des avancées après l'émission "Appel à Témoins" : un hypnotiseur au cœur de l'affaire

Le 6 décembre 2016, Vanessa Melet, 37 ans, quittait le domicile familial sans téléphone, sans papiers et sans voiture. Depuis, aucun signe de vie. Sa mère, Annick Melet, n'a jamais cessé de se battre pour obtenir des réponses. En octobre dernier, elle témoignait avec émotion dans l'émission Appel à Témoins, espérant que la médiatisation de l'affaire fasse bouger les lignes.

Une affaire restée sans réponse pendant huit ans

Si plusieurs pistes avaient déjà été explorées par les enquêteurs – dont celle d'un ex-compagnon ou d'un voisin au comportement étrange – c'est celle d'un hypnotiseur que la famille jugeait la plus troublante. Vanessa Melet avait consulté cet homme peu avant sa disparition et son attitude avait éveillé de nombreux soupçons. Lors de l'émission, M6 avait mené une enquête en caméra cachée, révélant un personnage au comportement inquiétant et aux propos déplacés.

Des témoignages bouleversants et des indices troublants

L'émission du 1er octobre a généré une vague de réactions. Des appels anonymes ont afflué, certains suggérant que Vanessa Melet aurait pu être sous emprise. D'autres témoins ont rapporté des comportements douteux de l'hypnotiseur avec ses patientes. Fait encore plus troublant : plusieurs personnes ont affirmé être convaincues d'avoir vu Vanessa Melet après sa disparition.

Ces nouveaux éléments, pris très au sérieux par les enquêteurs, ont conduit à une relance de l'affaire. Depuis octobre, la famille de Vanessa Melet a bon espoir que la vérité éclate enfin.

Une émission spéciale pour faire le point sur ces avancées

Face à l'impact de ces révélations, M6 consacre une nouvelle émission Appel à Témoins : L'enquête continue, diffusée mardi 8 avril à 23h30. Ce documentaire de 52 minutes reviendra sur les éléments marquants dévoilés en octobre, les témoignages recueillis et les dernières avancées de l'enquête.

La mère de Vanessa Melet espère que cette nouvelle médiatisation permettra enfin de lever le voile sur cette disparition inexpliquée. "Je veux des réponses. Je veux savoir ce qui est arrivé à ma fille." Son appel à l'aide sera-t-il entendu ? L'émission du 8 avril pourrait bien être un tournant décisif.

Affaire à suivre mardi 8 avril sur M6.