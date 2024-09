Près de Caen. Qu'est-il arrivé à Vanessa Melet en 2016 ? L'émission "Appel à témoins" relance l'enquête sur cette disparition

Mardi 1er octobre à 21h10, M6 diffusera un nouvel épisode de son programme "Appel à témoins", une émission dédiée à l'aide aux familles dont un proche a disparu ou a été tué, et qui cherchent encore des réponses. Ces familles, dans l'attente depuis des mois, voire des années, espèrent de nouveaux éléments grâce aux témoignages des téléspectateurs.

L'émission se concentrera cette fois sur la disparition de Vanessa Melet, disparue dans des circonstances troublantes il y a presque huit ans. Le 6 décembre 2016, à Langrune-sur-Mer, près de Caen, Vanessa, alors âgée de 37 ans, quitte le domicile de sa mère et de son beau-père, en pleine nuit, déclarant simplement qu'elle sort pour "faire un tour". Elle part sans téléphone, ni papiers, ni argent, et n'a plus jamais donné signe de vie depuis.

Des questions sans réponse

La famille de Vanessa reste avec des questions sans réponse. Est-elle partie volontairement ? Avait-elle un rendez-vous ? A-t-elle fait une mauvaise rencontre ? Sa mère est convaincue que Vanessa était sous l'emprise d'une personne tierce, responsable de sa disparition.

Grâce à l'expertise de l'ancien procureur Jacques Dallest, et sous la conduite de Julien Courbet, l'émission réunira enquêteurs, avocats et légistes pour relancer l'appel à témoins, dans l'espoir de trouver, enfin, ces réponses tant espérées.

