Affaire Mathis Jouanneau. Il disparaît à 8 ans en Normandie, son ADN retrouvé 13 ans après : le père accusé de meurtre

Ce lundi 12 avril à 21h05, Chérie 25 diffuse un nouveau numéro de Crimes, consacré à trois faits divers qui ont bouleversé la Normandie. L'émission, intitulée "Crimes en terres normandes", revient notamment sur l'affaire Mathis Jouanneau, cette disparition d'enfant toujours irrésolue, mais aussi sur deux meurtres survenus près de Vire. Un programme fort, porté par Jean-Marc Morandini.

La mystérieuse disparition de Mathis : un drame familial devenu affaire nationale

Le 4 septembre 2011, à Caen, Nathalie Barré attend son fils Mathis, 8 ans, après un week-end avec son père. Il ne reviendra jamais. Sylvain Jouanneau, le père, disparaît avec lui pendant plusieurs semaines, avant d'être arrêté seul. Converti à l'islam, il affirme avoir confié Mathis à des "frères" à l'étranger, sans jamais prouver ses dires.

Condamné en 2015 à 20 ans de réclusion pour enlèvement, il ne dira jamais ce qu'il a fait de son fils. L'enquête, menée en France et à l'international, ne permet pas de retrouver l'enfant.

L'ADN de Mathis retrouvé dans le coffre : vers une nouvelle vérité ?

En mai 2024, l'affaire connaît un tournant majeur : l'ADN de Mathis est retrouvé dans le coffre de la voiture de son père. Sylvain Jouanneau est alors mis en examen pour meurtre. Une décision qui relance l'enquête et bouleverse une nouvelle fois Nathalie Barré, la mère, qui continue de croire que son fils est vivant.

En 2019, la maman de Mathis, Nathalie Barré, avait diffusé un portrait de son fils vieilli. - Archives TO

D'autres drames normands mis en lumière dans l'émission

Deux autres faits divers marquants de la région sont également retracés au cours de l'émission.

A Vaudry, une rupture qui vire au cauchemar

Le 27 février 2010, à Vaudry, près de Vire, Balthazar Haulard, 22 ans, poignarde à mort son ex-petite amie de 25 ans après leur séparation. Le meurtre, d'une rare violence, choque la population locale.

Lors de son procès, Haulard tente d'échapper à la préméditation. En appel, il finit par reconnaître ses intentions. Il est condamné à 27 ans de réclusion, avec 18 ans de sûreté. Ce féminicide reste gravé dans les mémoires normandes.

Le silence d'une mère face à un meurtre familial

Quelques mois plus tard, en novembre 2010, en Seine-Maritime à Eu, une autre affaire secoue la région. Katia et Sabrina s'inquiètent de ne plus avoir de nouvelles de leur père, Patrick Gaujard. Leur mère, Marie-Christine Lamidel, les rassure : tout irait bien.

Mais le corps de Patrick est retrouvé, abattu à son domicile. Très vite, les enquêteurs découvrent que Marie-Christine a menti et l'a abattu de quatre balles. Le dossier est surnommé "Les mensonges d'une mère".

Un programme tragique et humain

"Crimes en terres normandes", diffusé ce lundi soir à 21h05 sur Chérie 25, revient sur ces histoires vraies, grâce à des témoignages forts, des reconstitutions et des analyses. Au-delà des récits tragiques, c'est aussi une plongée dans la douleur des proches, les failles des enquêtes, et la résilience de celles et ceux qui refusent l'oubli.