Caen. Disparition de Mathis Jouanneau : l'affaire en cinq dates 

Mathis Jouanneau est-il vivant ? Une question à laquelle Nathalie Barré, sa maman, n'a pas de réponse depuis septembre 2011. Mardi 7 mai, cette affaire de la disparition du garçon a connu un nouveau rebondissement. La cour d'appel de Caen a confirmé la détention provisoire de Sylvain Jouanneau, le père de Mathis, après la découverte d'ADN. Revenons en cinq dates sur l'une des affaires judiciaires qui fait grand bruit en France depuis treize ans.

4 septembre 2011

Le 4 septembre 2011, alors que son père, Sylvain Jouanneau, le gardait un week-end, Mathis, 8 ans, n'a jamais été ramené chez sa mère à Mondeville, près de Caen. Quelques semaines plus tard, Sylvain Jouanneau est retrouvé et arrêté dans le secteur d'Avignon sans son fils. Il avait indiqué l'avoir confié à un tiers avant de s'enfermer dans le silence.

4 juin 2015

Moins de quatre ans plus tard, le 4 juin 2015, Sylvain Jouanneau était condamné à 20 ans de prison par les jurés des assises du Calvados pour la séquestration et l'enlèvement de son fils Mathis. Il devait aussi verser 216 000 euros de dommages et intérêts à son ex-femme et mère de Mathis.

25 octobre 2019

En 2019, Nathalie Barré, maman de Mathis Jouanneau, avait divulgué un portrait de Mathis vieilli.

Le 25 octobre 2019, Nathalie Barré, la maman de Mathis a diffusé un portrait vieilli de son fils. "C'est avec une grande émotion que je publie le portait vieilli de Mathis. Il a maintenant 16 ans, partagez en nombre ce portrait sur les réseaux", avait-elle demandé sur Facebook, pour tenter de retrouver son fils. La même année, elle avait lancé une cagnotte pour tenter de le retrouver. Celle-ci avait atteint 4 830€.

24 avril 2024

Sylvain Jouanneau a été mis en examen pour homicide sur son fils. Il avait été transféré d'une prison proche de Périgueux à la prison de Caen-Ifs. Le juge des libertés et de la détention avait décidé de son placement en détention provisoire, chose qu'a contesté Sylvain Jouanneau.

7 mai 2024

La thèse du meurtre est envisagée. De nouvelles investigations ont permis de retrouver des traces d'ADN de Mathis "sur le tapis de coffre de la Peugeot 206 utilisée par Sylvain Jouanneau et retrouvée sur une aire de covoiturage, près de Bayonne", explique Aline Lebret, avocate de Nathalie Barré, la maman de Mathis. Le père Sylvain Jouanneau a refusé de quitter la prison pour venir au tribunal. Son avocat, Félix Gluckstein, n'était pas non plus du déplacement. La cour d'appel a confirmé son placement en détention provisoire. Un nouveau procès pourrait s'ouvrir.