Cléville. Le couple de Seine-Maritime porté disparu en Corse a été retrouvé vivant

Ils ont traversé la France pour leurs vacances. Patricia et Yves Rosay forment un couple d'une soixantaine d'années, qui habite à Cléville, près d'Yvetot (Seine-Maritime). Un couple, qui a choisi la Corse pour fêter ses 40 ans de mariage. Patricia et Yves Rosay ont été retrouvés sains et saufs, le lundi 28 octobre 2019. Ils auraient été découverts près d'une cascade. La femme serait légèrement blessée. Le couple n'avait plus donné signe de vie depuis le jeudi 24 octobre 2019, alors qu'il était parti en randonnée. Le samedi 26 octobre 2019, la gendarmerie de Porto-Vecchio avait lancé des recherches dans l'espoir de retrouver le couple disparu. Une trentaine de gendarmes ont été mobilisés sur différents sites, appuyés par un hélicoptère.