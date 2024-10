Près de Caen. Disparition de Vanessa Melet : 8 ans après, l'étrange piste de l'hypnotiseur relancée sur M6

Mardi 1er octobre 2024, M6 a consacré un épisode de "Appel à Témoins" à la disparition inquiétante de Vanessa Melet. Une émission bouleversante, marquée par l'émotion de sa mère, Annick, et des révélations troublantes sur les circonstances de cette disparition. Que s'est-il réellement passé ce 6 décembre 2016 ? Retour sur une affaire mystérieuse, entre doutes, “pistes” et soupçons.

Une disparition soudaine et incompréhensible

Vanessa Melet, 36 ans à l'époque, était une femme pétillante, très proche de sa mère. Quelques semaines avant sa disparition, Vanessa avait emménagé chez ses parents en raison de douleurs physiques intenses. Ses troubles, localisés au niveau du bassin, l'empêchaient de marcher normalement. "Elle était devenue comme un automate", confie Annick, en larmes, face aux caméras. Mais malgré sa souffrance, Vanessa Melet avait des projets de vie : des vacances prévues, des rendez-vous médicaux… Elle n'aurait jamais abandonné tout cela sans prévenir, assure sa mère. La piste du suicide n'est donc pas envisagée.

Ce jour fatidique, Vanessa Melet a quitté le domicile familial sans prendre ni ses affaires personnelles (téléphone et manteau), ni sa voiture. "Si elle avait voulu partir, elle aurait emporté ses affaires. Elle n'a rien pris", ajoute Annick. Des chiens pisteurs se sont arrêtés à seulement 300 mètres de la maison, laissant penser que Vanessa est montée dans une voiture.

Une photographie de Vanessa Melet peu avant sa disparition. - M6

L'ombre d'un ex-compagnon et des pistes non concluantes

Parmi les pistes explorées figure celle de l'ex-compagnon de Vanessa. Bien que des suspicions se soient portées sur lui au début de l'enquête, cette piste n'a finalement rien donné de concret. Un premier appel anonyme signalait également un homme ayant récemment coulé une dalle de béton, décrit comme violent et ayant tué des animaux de sang-froid. Cependant, cette hypothèse a rapidement été écartée par les parents de Vanessa Melet et la police, qui connaissent cet homme et ne croient pas en son implication.

L'étrange piste de l'hypnotiseur

L'un des aspects les plus troublants de cette affaire est la piste de l'hypnose. Vanessa Melet, qui souffrait énormément, a consulté un hypnotiseur peu avant sa disparition. "Elle n'y croyait pas du tout", se souvient Annick, mais après une séance de deux heures, elle est ressortie épuisée mais sans douleur. Le lendemain, les deux femmes ont croisé l'hypnotiseur par hasard, sur le parking de son kinésithérapeute. Cet homme, dont le cabinet était situé à l'opposé de la ville, semblait "rôder" autour d'elle, un comportement qui a immédiatement éveillé les soupçons de sa famille.

Lors de l'émission, les enquêteurs de M6 ont effectué un test d'hypnose sur un journaliste, semblant démontrer la possibilité de programmer des actions inconscientes chez une personne, comme monter dans une voiture instinctivement. L'équipe de journalistes est même allée voir l'hypnotiseur en caméra cachée. Son comportement "bizarre" et ses propos déplacés sur le sexe ont renforcé les doutes à son sujet.

Un comportement suspect lors de la disparition

L'enquête révèle que cet hypnotiseur avait éteint son téléphone à des moments clés : lorsque Vanessa se trouvait chez son kiné, puis la nuit de sa disparition, entre 22h47 et 9h27. Ce détail intrigue, car l'homme n'éteignait habituellement jamais son téléphone. Coïncidence troublante ou élément décisif ? La question reste en suspens.

La chronologie des événements correspond avec les coupures du téléphone de l'hypnotiseur. - M6

Un appel déchirant d'une mère désespérée

Annick Melet, la mère de Vanessa, a profité de l'émission pour lancer un appel à l'aide : "Je supplie qui que ce soit, par ces appels anonymes, de dire un indice, de donner des détails, je vous en supplie, c'est important." Avec une voix brisée par l'émotion, elle ajoute : "Je veux dire à ma fille que si elle est quelque part, je l'aime, je l'aime, je l'aime."

Un dernier appel anonyme est venu renforcer le mystère. Une femme a affirmé détenir des informations, mais s'est rétractée avant de raccrocher précipitamment. Annick l'implore de revenir sur ses déclarations : "Madame, si vous avez quelque chose à dire, dites-le, je vous en supplie." La tension est palpable et les espoirs fragiles.

Hypnose : prudence face aux suppositions

Bien que l'hypnose soit au cœur des spéculations, il est essentiel de rappeler que cette pratique fait l'objet de débats au sein de la communauté scientifique. De nombreuses études remettent en question la capacité à implanter des suggestions contraires à la volonté d'une personne. Si cette pratique peut aider à appuyer des volontés déjà présentes chez une personne (arrêter de fumer, douleurs physiques, etc.), contrairement aux idées véhiculées à la télévision, l'hypnose ne permet pas de forcer quelqu'un à accomplir des actes qu'il refuse consciemment. Il est donc crucial de prendre ces éléments avec recul et de vérifier les informations à plusieurs reprises avant de tirer des conclusions sur ce que l'on peut voir à la télé, même lorsqu'on nous affirme que c'est "démontré".

Où en est l'enquête ?

Pour l'instant, aucune nouvelle piste concrète n'a émergé. La famille de Vanessa garde espoir et appelle à la solidarité pour retrouver leur fille. Sur Facebook, sa mère écrit : "Quatre ans à souffrir de l'absence de ma fille enlevée et de notre acharnement par rapport à la justice pour répondre à nos questions… trop d'incohérences apparaissent dans le dossier ??? Une maman qui attend des réponses…"

Si vous avez des informations, n'hésitez pas à contacter M6 : 0 800 10 11 21, ou à envoyer un mail à appelatemoins@m6.fr.