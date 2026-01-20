En ce moment La Fille VERNIS ROUGE
Environnement. Pourquoi un camion rempli de déchets ménagers du Cotentin est-il parti vers Caen ?

Environnement. Inauguré en décembre dernier, le site de recyclage Normantri près de Caen va traiter 55 000 tonnes de déchets ménagers par an. Un premier convoi rempli d'emballages provenant du Cotentin y a été envoyé lundi 19 janvier

Publié le 20/01/2026 à 14h07 - Par Julien Rojo

Publié le 20/01/2026 à 14h07 - Par Julien Rojo
Environnement. Pourquoi un camion rempli de déchets ménagers du Cotentin est-il parti vers Caen ?
Un premier camion de déchets a quitté Cherbourg-en-Cotentin pour le site de Normantri. - Agglomération du Cotentin

C'est la conclusion d'un projet lancé en 2018. Lundi 19 janvier 2026, un premier convoi rempli de déchets ménagers a quitté Cherbourg-en-Cotentin pour se rendre au centre de tri Normantri à Colombelles, près de Caen. Ce site doit pouvoir traiter 55 000 tonnes d'emballages ménagers, en métal, en plastique ou en papier par an. Cela correspond à la production d'ordures de 1 125 000 habitants normands répartis dans onze collectivités de la Manche, du Calvados et de l'Orne. Il est géré par une société publique locale. Au total, le centre Normantri a nécessité 46 millions d'euros d'investissements et 10,3 millions d'euros de subventions.

Quel est le rapport avec le Cotentin ?

L'Agglomération du Cotentin est l'un des participants à ce projet. Jusqu'en 2024, les emballages ménagers du Cotentin étaient gérés à la déchèterie de Tourlaville. Dès le 1er janvier 2024, une réglementation a imposé que tous les emballages ménagers soient triés. Pour y remédier, le centre de tri de la Sphère, situé à Villedieu-les-Poêles, a été chargé d'assurer le tri des déchets du territoire. De l'autre côté, une partie de la déchèterie du Becquet à Tourlaville a été transformée en quai de transfert, pour le transport des déchets vers Colombelles.

Environnement. Pourquoi un camion rempli de déchets ménagers du Cotentin est-il parti vers Caen ?
