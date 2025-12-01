En ce moment KARMA POLICE RADIOHEAD
Mondeville. Gagnez 2 places courtside pour le match de basketball USOM - Pôle France

En partenariat avec Tendance Ouest, venez assister au match de basket de l'USO Mondeville qui affrontera l'équipe Pôle France le samedi 13 décembre.

Publié le 01/12/2025 à 09h00
À l'occasion de la 11ème journée du championnat de la Ligue 2 Féminine 2025-2026, venez soutenir l'équipe de l'USO Mondeville qui sera opposée à l'équipe de Pôle France, Paris.

Actuellement, l'USO Mondeville est 12e au classement de la LF2 tandis que Pôle France est 13e.

Grâce à Tendance Ouest et à l'USO Mondeville, vous pourrez profiter pleinement du match depuis le courtside, au plus près du terrain, et avoir un accès à l'espace réserver au VIP.

Date : le 13 décembre à 20h au Halle Bérégovoy à Mondeville.

⇒ Pour tentez de gagner vos 2 places courtside avec accès VIP, remplissez simplement le formulaire ci-dessous.

Tirage au sort vendredi 5 décembre.

