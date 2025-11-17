Mondeville. Gagnez 2 places courtside pour le match de basketball USOM - Feytiat Basket 87

En ce moment Restes d'averses MARINE
En partenariat avec Tendance Ouest, venez assister au match de basket de l'USO Mondeville qui affrontera l'équipe de Feytiat le samedi 29 novembre.

Publié le 17/11/2025 à 09h00
À l'occasion de la 9ème journée du championnat de la Ligue 2 Féminine 2025-2026, venez soutenir l'équipe de l'USO Mondeville qui sera opposée à l'équipe de Feytiat Basket 87.

Actuellement, l'USO Mondeville est 11e au classement de la LF2 tandis que Feytiat Basket 87 est 6e.

Grâce à Tendance Ouest et à l'USO Mondeville, vous pourrez profiter pleinement du match depuis le courtside, au plus près du terrain, et avoir un accès à l'espace réserver au VIP.

Date : le samedi 29 novembre à 20h au Halle Bérégovoy à Mondeville.

⇒ Pour tentez de gagner vos 2 places courtside avec accès VIP, remplissez simplement le formulaire ci-dessous.

Tirage au sort vendredi 17 novembre.

