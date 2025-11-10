Mondeville. Gagnez 2 places courtside pour le match de basketball USOM - Voiron

À l'occasion de la 8ème journée du championnat de la Ligue 2 Féminine 2025-2026, venez soutenir l'équipe de l'USO Mondeville qui sera opposée à l'équipe PVBC (Pays Voironnais Basket Club).

Actuellement, l'USO Mondeville est 7e au classement de la LF2 tandis que le PVBC est 2e.

Grâce à Tendance Ouest et à l'USO Mondeville, vous pourrez profiter pleinement du match depuis le courtside, au plus près du terrain, et avoir un accès à l'espace réserver au VIP.

Date : le samedi 22 novembre à 20h au Halle Bérégovoy à Mondeville.

⇒ Pour tentez de gagner vos 2 places courtside avec accès VIP, remplissez simplement le formulaire ci-dessous.

Tirage au sort vendredi 14 novembre.