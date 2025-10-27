En ce moment Madame Claudio CAPEO
Mondeville. Gagnez 2 places courtside pour le match de basketball USOM - Le Havre

En partenariat avec Tendance Ouest, venez assister au match de basket de l'USO Mondeville qui affrontera l'équipe du Havre ce samedi 1er novembre.

Publié le 27/10/2025 à 12h00
À l'occasion de la 6ème journée du championnat de la Ligue 2 Féminine 2025-2026, venez soutenir l'équipe de l'USO Mondeville qui sera opposée à l'équipe de STB du Havre.

Actuellement, l'USO Mondeville est 10e au classement de la LF2 tandis que la STB Le Havre et 14e.

Grâce à Tendance Ouest et à l'USO Mondeville, vous pourrez profiter pleinement du match depuis le courtside, au plus près du terrain, et avoir un accès à l'espace réserver au VIP.

Date : le 1er novembre à 20H au Halle Pierre Bérégovoy.

⇒ Pour tentez de gagner vos 2 places courtside avec accès VIP, remplissez simplement le formulaire ci-dessous.

Tirage au sort jeudi 30 octobre.

