Insolite. Pourquoi des chiens en gilet fluo inspectent-ils les canalisations à Evreux cette semaine ?

Insolite. Cette semaine, à Evreux et dans son agglomération, des agents de l'eau ont été épaulés par un renfort inattendu : des chiens spécialement formés à la détection des fuites d'eau potable. Une méthode innovante, efficace et essentielle pour préserver une ressource de plus en plus précieuse.

Publié le 22/01/2026 à 17h35
A Evreux, des chiens formés pour détecter les fuites d'eau potable. - Mairie d'Evreux

Cette semaine, les habitants d'Evreux ont pu croiser des chiens équipés de harnais et de gilets fluorescents, sillonnant trottoirs, espaces verts et abords des réseaux d'eau. Leur mission : aider la Régie d'Eau de l'Agglomération à localiser des fuites souvent invisibles à l'œil nu.

Ces chiens, issus de races comme le malinois, le berger allemand, le border collie, le beagle ou encore l'épagneul, sont entraînés à repérer une odeur bien précise : celle du chlore contenu dans l'eau potable.

Une technologie canine pour traquer des fuites invisibles

Sur un réseau de plus de 1 050 kilomètres de canalisations, identifier une fuite peut vite devenir un casse-tête. Certaines pertes d'eau ne remontent jamais en surface, tout en provoquant des dégâts importants et un gaspillage considérable.

Grâce à leur flair ultra-développé, les chiens permettent de cibler rapidement les zones suspectes. Résultat : un gain de temps précieux pour les équipes techniques et une efficacité renforcée sur le terrain.

Jusqu'à 30 % de pertes d'eau : un enjeu majeur pour le territoire

Dans les 33 communes de l'agglomération, les fuites d'eau représentent encore près de 30 % des pertes du réseau. Un chiffre qui illustre l'urgence d'agir face aux défis liés à la préservation de la ressource, dans un contexte de dérèglement climatique et de tension sur l'eau potable.

Cette intervention canine s'inscrit donc dans une stratégie globale visant à améliorer la performance du réseau et à limiter le gaspillage.

Une première collaboration prometteuse pour la Régie d'Eau

C'est une première pour la Régie d'Eau du territoire, qui teste ici une approche complémentaire aux méthodes classiques de recherche de fuites. Toute l'année, des équipes spécialisées interviennent déjà sur le réseau, mais l'appui de ces chiens renifleurs apporte une nouvelle dimension au travail de terrain.

Une expérience concluante qui pourrait bien être renouvelée à l'avenir, tant les résultats sont encourageants.

Préserver l'eau, une mission qui passe aussi par l'innovation

Derrière ces images insolites de chiens en action se cache un objectif clair : préserver durablement l'eau potable, une ressource essentielle. A Evreux, l'innovation ne se limite pas aux technologies numériques : parfois, ce sont les solutions les plus naturelles qui font la différence.

