Hérouville-Saint-Clair. Un nouveau caniparc inauguré à l'occasion de la journée du chien

Insolite. A l'occasion de la troisième édition de la journée du chien à Hérouville-Saint-Clair, un nouveau caniparc s'apprête à être inauguré.

Publié le 11/09/2025 à 15h25 - Par Elvire Alix
La ville d'Hérouville-Saint-Clair compte déjà deux caniparcs pour accueillir les chiens en liberté. - Elvire Alix

Samedi 13 septembre, le parc central de la Grande Delle accueillera la 3e édition de la journée du chien, organisée par la Ville d'Hérouville. Après avoir déjà inauguré deux caniparcs dans les quartiers du Bois et de la Haute Folie, la municipalité poursuit son engagement en proposant cette fois-ci l'événement au cœur de la Grande Delle, où un nouveau caniparc sera inauguré à 16h30. L'objectif est clair : mieux informer sur les droits et devoirs des maîtres, rappeler l'importance du respect mutuel entre habitants, avec ou sans animal, et mettre en lumière les bienfaits que les compagnons à quatre pattes apportent au quotidien. Au programme aussi, démonstrations, ateliers de prévention et concours de photos.

