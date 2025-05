Près de Rouen. Centre hospitalier Vivanima : l'innovation au service des animaux

"Au vu de la multitude des services, on se rapproche d'un hôpital humain", assure Adrien Cristinelli, vétérinaire et cofondateur de Vivanima. Depuis le 3 mars, ce nouveau centre vétérinaire a ouvert ses portes au Mesnil-Esnard, en agglomération rouennaise. Pour son premier mois, Vivanima a accueilli 800 animaux et compte bien continuer sur cette lancée, notamment en élargissant son offre avec la prise en charge des Nouveaux animaux de compagnie (NAC), tels que les oiseaux et les reptiles, à partir de septembre. Ce centre hospitalier pour animaux se distingue par ses équipements de pointe et son approche innovante. Vivanima réunit 30 vétérinaires et offre des soins spécialisés pour chiens et chats.

Technologies de pointe et spécialistes sous un même toit

Le projet a été lancé pour répondre à une demande locale. Car si la région dispose déjà de nombreuses cliniques vétérinaires, Vivanima se démarque par sa capacité à regrouper en un seul lieu des équipements technologiques de pointe et des spécialistes dans divers domaines. "On a rassemblé les compétences de vétérinaires locaux spécialisés dans certains domaines ", explique Adrien Cristinelli. En effet, l'Imagerie par résonance magnétique (IRM), tout comme le scanner ou l'endoscopie – cette technique d'exploration interne à l'aide d'un tube muni d'une caméra – restent rares dans la région, mais sont disponibles dans ce centre. Ce regroupement de compétences assure une meilleure coordination des soins. "Le bénéfice d'être réunis au même endroit permet de gagner en réactivité ", souligne Adrien Cristinelli. Par exemple, un animal souffrant d'un problème dermatologique peut bénéficier si besoin d'un avis chirurgical ou d'un suivi oncologique, le tout dans un même endroit. Grâce à la présence sur place de ces spécialistes, les soins prodigués sont à la fois plus rapides et plus adaptés.

Parmi les 30 vétérinaires qui travaillent à Vivanima, certains sont spécialisés en oncologie et peuvent prendre en charge les animaux atteints de cancer avec les protocoles adaptés et un suivi rigoureux. La chirurgie est également un pilier du centre. Le Dr Bertrand Vedrine réalise de nombreuses interventions orthopédiques sur les chiens et chats, tandis que Thibault Héricher se spécialise dans la dentisterie vétérinaire, traitant des pathologies bucco-dentaires complexes, encore peu prises en charge dans l'agglomération rouennaise.

Des soins intensifs et des espaces dédiés

Les infrastructures modernes du centre permettent aussi de répondre de façon optimale aux besoins variés des animaux, qu'il s'agisse de soins post-chirurgicaux, de traitements oncologiques ou d'hospitalisation en soins intensifs. Sur une superficie de 2 500m², Vivanima dispose de 18 salles de consultation, de chenils et de chatteries pour les hospitalisations ambulatoires, un chenil réservé aux animaux contagieux, un autre pour la chimiothérapie, ainsi qu'une salle de préparation et un espace de soins intensifs de 100m². Un suivi 24h/24 est garanti pour les animaux nécessitant une surveillance continue, "comme dans un hôpital pour les humains", relate le Dr Cristinelli

Pratique. Consultations du lundi au samedi, de 8h30 à 18h. Un service d'urgence est disponible 24h/24, 7j/7. Il est conseillé de prévenir avant de venir pour mieux organiser les soins et limiter l'attente. vivanima-chv.fr. Tel : 02 52 56 88 88.