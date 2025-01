Insolite. Un animal improbable en laisse au Mont Saint-Michel… et il adore ça !

Le Mont Saint-Michel, c'est déjà magique : une lumière rouge orangée au petit matin, une marée qui joue à cache-cache avec le sable, et une architecture qui ferait pâlir Poudlard, l'école de sorciers d'Harry Potter. Mais cette fois, quelque chose de spécial attire l'attention des visiteurs matinaux : un duo à quatre pattes qui se balade en laisse comme si c'était la routine…

D'un côté, Loki, le chien. Classique, mignon, efficace. De l'autre, Senja, un chat (oui, un chat !) qui marche fièrement en harnais, comme si le Mont était son territoire. Et franchement, il a l'air de s'amuser.

Senja, le chat globe-trotter en manteau trop mignon

Sur Instagram, Camille et Nicolas, alias Call of Senja, partagent leurs aventures nomades avec leurs "deux enfants poilus". Leur dernier post ? Une promenade en famille au Mont Saint-Michel. Et on doit avouer que le chat Senja, dans son petit manteau, vole carrément la vedette à la Merveille de l'Occident.

Le résultat ? Des clichés dignes d'une pub pour la Normandie : ciel dégagé (oui, ça arrive), ambiance paisible et deux boules de poils qui se baladent comme si c'était un dimanche matin dans leur jardin.

Un chat qui randonne, on valide !

Senja n'en est pas à son coup d'essai. Depuis plus de trois ans, Camille et Nicolas vivent dans un bus aménagé de 11m² avec leur chien et leur chat. Leur truc ? Road trip et bivouacs en pleine nature. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, Senja est tout sauf casanier. Avec son harnais, il suit la cadence, explore des paysages à couper le souffle et prouve que les chats peuvent être de vrais aventuriers.

Le Mont Saint-Michel n'est qu'une étape dans leur périple. Avant ça, ils ont exploré la Norvège et l'Ecosse, et ils ne comptent pas s'arrêter là.

Rejoignez leur aventure sur YouTube

Envie de suivre leurs aventures ? Leur compte Instagram, Call of Senja, est une mine d'or pour les amoureux de voyages et de "mignonneries". Et si vous en voulez encore, direction leur chaîne YouTube, où ils partagent des vidéos de leur quotidien nomade.