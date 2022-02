Son chat a parcouru 400 kilomètres dans un colis postal

Sa propriétaire était en train de préparer un colis de DVD qu'elle avait vendu par internet. Le carton rempli, il ne manquait plus qu'à le fermer avec soin. Partie chercher le scotch, elle ne s'est à aucun moment rendue compte que CupCake s'était glissée à l'interieur du colis.



Elle n'a été libérée par son destinataire que 8 jours plus tard.





Immédiatement amenée dans une clinique vétérinaire, elle a été remise sur pattes. Sa maîtresse, qui était désespérée d'avoir perdu son animal, est venue en urgence la récupérer. "Je me sens tellement mal à propos de ce qu'il s'est passé. J'ai tout mis dans la boîte et j'ai emballé ça directement, je ne sais pas comment il a réussi à y rentrer. C'est un miracle parce qu'elle est vivante, elle a réussi à survivre cette terrible épreuve.", a-t-elle déclaré.