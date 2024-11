Animaux. Découvrez pourquoi un chien manchois sera à l'honneur sur C8 ce midi !

Spécialisée dans les goldens retrievers, Elodie Anquetil a décidé de franchir le pas lorsque l'occasion d'acquérir une race rare s'est présentée. Originaires du Tarn, Vanellope et ses six frères et sœurs font partie des rares clumber spaniels en France, un épagneul robuste et méconnu, apprécié autrefois par la noblesse britannique.

Une étoile montante sur C8

C'est cette singularité qui a attiré l'attention de la chroniqueuse Sandrine Arcizet. "L'émission cherchait un chiot de moins de 6 kg. J'ai proposé mes petits clumbers", explique Elodie Anquetil à nos confrères de La Manche Libre. Le duo normand espère ainsi sensibiliser le public à cette race en voie de disparition, tout en montrant le charme et la douceur du clumber spaniel.

Vanellope, l'ambassadrice normande d'une race oubliée : le clumber spaniel

Le clumber spaniel est connu pour son calme et son intelligence. S'il est moins exubérant que ses cousins cockers, il n'en reste pas moins un excellent chien de famille, patient et affectueux. Avec son allure unique, il est parfait pour les amoureux des races originales.

De retour en Normandie après leur passage à Paris, Vanellope et Elodie Anquetil continueront leur mission : perpétuer et faire connaître cette race au grand public. Alors, seriez-vous prêt à accueillir un clumber spaniel chez vous ?

Les frères et sœurs de Vanellope à adopter. - Elodie Anquetil