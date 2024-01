[Insolite] Manche. Des séances de sport avec des chiots, ça vous dit ?

Insolite et tout mignon. Une séance de fitness avec des chiots ? C'est ce que viennent de lancer Jérémy Milon, gérant de L'Fitness rue Louis-Armand à Saint-Lô, et sa compagne Alice Fougeray, avec Puppy Fit. Le couple se met en relation avec un club de sport et un élevage pour proposer cette prestation.

Les chiots sont vaccinés et âgés entre 8 et 12 semaines. - Dylan Perrotte - Agence Poze

45 minutes de sport et 15 minutes de photos

Chaque séance dure 45 minutes environ, suivie de 15 minutes de séance photo pour capturer des souvenirs magiques. "Nous collaborons avec des éleveurs canins de qualité pour offrir une expérience sécurisée et agréable", confie Jérémy Milon.

"Les chiots, vaccinés et âgés entre 8 et 12 semaines, participent activement à chaque séance, favorisant leur socialisation. Les cours de Puppy Pilates ne sont pas seulement mignons, mais aussi bénéfiques pour la santé mentale et physique."

Deux séances ont eu lieu samedi 20 janvier, dans la matinée, à Cherbourg. - Dylan Perrotte - Agence Poze

Bien-être des chiots et des participants

Ces séances, qui favorisent le bien-être des participants et des chiots, offrent une pause ludique et énergique dans la routine quotidienne.

Deux séances ont eu lieu samedi 20 janvier, dans la matinée, à Cherbourg, et étaient assurées par Virginie Tison de Zumba Gin et un éleveur près de Sainte-Mère-Eglise. Des séances seront aussi organisées début février à Caen.

Pratique. Renseignements sur le site Puppy Fit. Mail. contact@puppy-fit.fr. Tél. 06 10 17 74 82