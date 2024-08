[Photos] Manche. La Protection civile propose des formations au secourisme canin

C'est tout nouveau. La Protection civile de la Manche propose depuis près d'un an des formations au secourisme canin. Elles consistent à former toute personne, dont les propriétaires de chiens, à intervenir sur leur propre chien en cas d'urgence vitale. Elles ont pour objectif d'enseigner aux stagiaires comment prendre en charge et porter les premiers secours à son propre chien avant consultation ou arrivée du vétérinaire.

Nadège Dumesnil en train de former au secourisme canin.

Des formations proposées

Des formations sont ouvertes dans la Manche, la prochaine ayant lieu le samedi 31 août à la salle Mesnilcroc à Saint-Lô, et la suivante le samedi 12 octobre à Cherbourg. Nadège Dumesnil, formatrice salariée de premiers secours à la Protection civile, est en charge de cette formation dans le département. "On est vraiment là pour que le propriétaire soit le premier intervenant avant éventuellement d'aller voir le vétérinaire derrière", précise-t-elle.

Cette formation se déroule en plusieurs modules sur une journée complète de sept heures. Il reste encore des places pour les séances de Saint-Lô et Cherbourg. Les réservations sont à réaliser sur le site de la Protection civile.

Les chiens ont aussi droit à leur uniforme de Protection civile.

Pour Thomas Legrand, bénévole et en service civique à la Protection civile de la Manche, "cette formation n'est pas là pour remplacer le vétérinaire mais renforcer les chances de survie de l'animal, et le maillon de la chaîne de secours".