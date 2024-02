Manche. Grève des enseignants : 800 manifestants selon la police, 1 000 selon les syndicats

Mouvement de grève ce jeudi 1er février dans l'Education nationale, à l'appel des syndicats. Ces derniers réclament des recrutements et l'arrêt des suppressions de postes, ou encore des augmentations de salaires et la défense de l'école publique.

50% de grévistes dans les collèges et les lycées

Côté mobilisation, les manifestants étaient 500 à Cherbourg, ou encore 150 à Saint-Lô et à Avranches selon la police. Des élèves de plusieurs lycées de la cité portuaire comme Alexis de Tocqueville et Grignard ont rejoint le cortège cherbourgeois. Les syndicats tablent, eux, sur un millier de manifestants dans le département avec 50% de grévistes dans les collèges et les lycées.

En région, à Alençon, 300 manifestants ont été enregistrés, et 2 000 personnes à Caen.